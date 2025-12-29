Έκλεισε τον διεθνή Βούλγαρο αμυντικό Γκεοργίεφ η ΑΕΚ! (vid)

Η ΑΕΚ συμφώνησε με την Σλάβια Σόφιας για την απόκτηση του 20χρονου διεθνή με την εθνική Ανδρών της Βουλγαρίας αμυντικού, Μάρτιν Γκεοργίεφ ο οποίος αποτελεί το πρώτο χειμερινό «χτύπημα» των «κιτρινόμαυρων»!

Μάλιστα η διαδικασία της ολοκλήρωσης της μεταγραφής, βρίσκεται στο τελικό στάδιο και ενδέχεται να τελειώσει και τυπικά ακόμα μέσα στην μέρα, καθώς ο ποδοσφαιριστή βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρώνει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ πριν βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο που θα τον δέσει με την Ένωση.

O Μάρτιν Γκεοργκίεφ (ύψους 1.85μ.) με χρηματιστηριακή αξία - σύμφωνα με το transfermarkt 1,5 εκ. ευρώ - αγωνίζεται στην θέση του κεντρικού αμυντικού. Είναι γεννημένος στη Σόφια στις 24 Σεπτεμβρίου του 2005, ενώ στη Σλάβια, ανήκει από το 2021. Φέτος, έχει παίξει ήδη 20 ματς (18 στο πρωτάθλημα και δυο στο Κύπελλο) μετρώντας 1808 αγωνιστικά λεπτά, ενώ γεμάτες χρονιές είχε και πέρυσι (37 συμ.) αλλά και πρόπερσι (27 συμ.)!

Το αξιοσημείωτο αναφορικά με την περίπτωση του Γκεοργκίεφ, που αποτελεί προϊόν σκάουτινγκ, είναι πως στο παρελθόν έχει περάσει από την Μασία και τις περίφημες Ακαδημίες της Μπαρτσελόνα. Πιο συγκεκριμένα, οι Καταλανοί τον είχαν αποκτήσει το 2022 ως δανεικό από τη Σλάβια Σόφιας για την U19, κάθισε στη Βαρκελώνη για ένα χρόνο και επέστρεψε στη Σλάβια Σόφιας, με την οποία δεσμευόταν με συμβόλαιο μέχρι το 2027

Έχει ήδη τρεις συμμετοχές με την Εθνική Βουλγαρίας, ενώ ήταν ενεργό μέλος σε όλες τις μικρές Εθνικές της χώρας του.