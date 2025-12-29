Καζίας: «Δεν θα διαλυθούμε αν πέσουμε» - Τι είπε για το νέο γήπεδο

Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης παραχώρησε ο ισχυρός άνδρας του Πανσερραϊκού, Τάσος Καζίας λέγοντας πως δεν θα διαλυθούν αν πέσουν στη Supet League 2, ενώ αναφέρθηκε και στο νέο γήπεδο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

«Είναι μια συνέντευξη που θέλαμε με τον Πρόεδρο του Πανσερραϊκού για να κάνουμε μια ανακοίνωση. Μια συνεργασία με αναπτυξιακό χαρακτήρα για πόλη και Νομο. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν θεσμικά και οργανωμένα. Σχεδιάζονται νέες παρεμβάσεις και ανακοινώνουμε την συνεργασία σήμερα. Παραχώρηση τμήματος χώρου στο Επιχειρηματικό κέντρο της SEREXPO Χρήστος Μεγκλας, για την κατασκευή νέου γηπέδου. Μια ιδέα σε ρεαλιστικό εγχείρημα. Το νέο γήπεδο να είναι μια μόνιμη λύση και η κατασκευή βαραίνει την ΠΑΕ. Το Επιμελητήριο έχει συγκεκριμένο ρόλο με την επιμόρφωση. Είμαστε δίπλα στην ομάδα του Νομού», τόνισε αρχικά ο Αθανάσιος Μαλιαρράς.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Τάσος Καζίας και προχώρησε σε σημαντικές αποκαλύψεις, τονίζοντας:

«Είναι η πρώτη φορά που όταν ανέλαβα, υπάρχει ξεκάθαρα φορέας που δείχνει διάθεση και θέληση να προχωρήσουμε σε κάτι αναπτυξιακό και μεγάλο. Ένα νέο γήπεδο για τον Πανσερραϊκό στον μεγάλο χώρο της Serexpo. Είμαστε εδώ γιατί πρέπει να γίνει για την ομάδα, για την πόλη. Αν ο Πανσερραϊκός δεν έβαζε το χέρι στην τσέπη, η ομάδα δεν θα προχωρούσε και το δημοτικό γήπεδο θα ήταν τώρα κλειστό. Πρώτη φορά αγκαλιάζεται μια τέτοια ιδέα. Εδώ και 1 χρόνο έχει υλοποιηθεί μια μελέτη για ένα νέο γήπεδο κατηγορίας 3 της ΟΥΕΦΑ, χωρητικότητας 12.000 θέσεων, στον μεγάλο χώρου του Επιχειρηματικου κέντρου SEREXPO Χρήστος Μεγκλας.

Πέρυσι συμβάλλαμε στο να έρθει η Εθνική Ελπίδων στις Σέρρες. Είχαμε απόλυτη επιτυχία για την διοργάνωση των αγώνων.

Εμείς φέραμε την Εθνική Ελπίδων εδώ, εμείς φέραμε παιχνίδι Champions League με τον αγώνα των μικρών του ΠΑΟΚ που έγινε στις Σέρρες. Παρά τα έξοδα και την οικονομική αιμορραγία από την ΠΑΕ, τα καταφέραμε να είμαστε εκεί και να μας δίνουν συγχαρητήρια. Εγώ είμαι εδώ δεν έχω φύγει. Δεν έκανα συνέντευξη τύπου πέρυσι όταν μείναμε στην κατηγορία, η προ πέρυσι όταν βγήκαμε 7οι στην Superleague. Είμαι εδώ στα δύσκολα της ομάδας. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι αυτό που έχει σημασία. Εγώ μεγάλωσα μέσα στον Πανσερραϊκό. Έχουν δημιουργηθεί οι υποδομές και οι συνθήκες. Είναι ξεκάθαρα αναπτυξιακό το πρότζεκτ, δεν είναι αγωνιστικό. Είναι εξ’ ολοκλήρου για τον Ν.Σερρων. Έχει να κάνει και με τον χώρο τον Νότιων Βαλκανίων που δεν έχει γίνει τίποτα.

Έχουμε μπει στον χάρτη της ΟΥΕΦΑ. Να φύγουμε από τα στενά πλαίσια ότι η ομάδα κινδυνεύει αγωνιστικά να πέσει κατηγορία.

Να μην έχουμε αυτήν την νοοτροπία. Πίστεψέ με μέχρι τέλους θα παλέψουμε να μην γίνει, να μην πέσουμε στην Super League 2.

Δεν θα διαλυθούμε όμως αν πέσουμε κατηγορία. Εγγυώμαι το αύριο του Πανσερραϊκού μέσα από τις υποδομές. Πήραμε με όρους σκληρούς από τον Δήμο Σερρών στην Ομόνοια κάποιες εκτάσεις. Υλοποιήθηκαν όλα στην 3τια όσα έχουν συμφωνηθεί. Η ομάδα έχει 4 γήπεδα αυτήν την στιγμή επαγγελματικά άψογα. Και στο γήπεδο έχουμε συνθετικό χλοοτάπητα στο πάρκο της Ομόνοιας.

Το αγωνιστικό είναι αυτό που μας πονάει, μας στεναχωρεί, αλλά δεν θα πρέπει να μείνουμε στα στενά αυτά πλαίσια.

Να στηρίξουμε όλοι την πόλη μας. Όλο αυτό το νέο πρότζεκτ θα φέρει έσοδα στην πόλη, στον Νομό.

Ο Παναθηναϊκός αυτή την στιγμή τώρα υλοποιεί το νέο γήπεδο, ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν το χει κάνει. Όχι απλά το έχουμε σκεφτεί μέχρι τώρα, αλλά υπάρχει πλήρης φάκελος για να αδειοδοτηθεί. Ξεκινάμε από τις Ομοσπονδίες για να δώσουμε ένα διεθνές στατους της πόλης μας. Υπήρχαν προτάσεις αιολες από τον Δήμο.

Το Παγκόσμιο Κ-19 μπορεί να έρθει εδώ στις Σέρρες το Κ-19 Γυναικών μπορεί να έρθει, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, στον χώρο της Serexpo, αλλά πρώτα να αδειοδοτηθούμε από εκεί.

Όλοι να συστρατευθούν γύρω από αυτό. Υπάρχει πλήρης φάκελος, η μελέτη έχει υλοποιηθεί. Θα υπάρξει μια επιτροπή που θα αναλάβει να τρέξει όλο το πρότζεκτ και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν. Στο επόμενο διάστημα θα βγουν τα πλήρη σχέδια. Ένα τοπωνύμιο εκεί για δράσεις για αθλητικό τουρισμό και πράσινου και χαράς για όλον τον κόσμο. Το όραμα των Σερραίων για να αποδεσμεύσει χώρο στο κέντρο της πόλης που έχει χαρακτηριστεί πάρκο το σημερινό Δημοτικό γήπεδο.

Είναι ένα μεγάλο έργο 30 εκ ευρώ, αλλά όλα πρέπει να πάνε βήμα βήμα. Και φυσικά πρώτα να έρθουν οι αδειοδοτήσεις.

Το γήπεδο θα πρέπει πλέον να φύγει από εκεί για να γίνει πάρκο. Να υλοποιηθεί το νέο γήπεδο και να μην ξενιτευτεί η ομάδα».

Σε ερώτηση για την χρηματοδότηση και κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες ο κ.Καζιας ανέφερε,

«Είναι κάτι το οποίο θα ανακοινωθεί και εγώ θα είμαι μέσα. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις για όλα. Και αναπτυξιακά εργαλεία για να υλοποιηθεί ένα τέτοιο πρότζεκτ. Δεν είναι μόνο ο Καζίας, θα υπάρξει μια επιτροπή για να ενημερώνεστε για όλο αυτό. Κινηθήκαμε με το Επιμελητήριο.

Η συμφωνία με τον Πρόεδρο του ΕΒΕΣ είναι όλος ο χώρος του Επιχειρηματικού κέντρου Serexpo να ανακαινιστεί και οι χώροι επιχειρηματικοί και το γήπεδο. Να γίνουν και νέοι χώροι για τους επιχειρηματίες».

Για τον κόσμο που δεν στηρίζει πολύ την ομάδα είπε:

«Μέσα από τις ακαδημίες προσπαθούμε να φέρουμε τα μικρά παιδιά στο γήπεδο του Πανσερραϊκού να νιώσουν το λιοντάρι στο στήθος. Δεν μου αρέσει και εμένα και με στεναχωρεί όλο αυτό, αλλά θέλουμε να έρθει ο κόσμος να στηρίξει την ομάδα».