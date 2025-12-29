Με Λανουά συνεδριάζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Συνεδριάζει η ΕΕΠ της ΕΠΟ το πρωί της Τρίτης (30/12) για το θέμα της διακοπής των βίντεο από την ΚΕΔ, με τον Στεφάν Λανουά να δίνει -εκτός απροόπτου- το «παρών» διαδικτυακά.

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου (ΕΕΠ) της ΕΠΟ θα συνεδριάσει αύριο στις 10:00 το πρωί για να συζητήσει την διακοπή των βίντεο με τις αναλύσεις του αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ για τις διαιτητικές αποφάσεις, έπειτα τις αντιδράσεις που προκάλεσε η εν λόγω απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνεδρίαση, όπου τα περισσότερα μέλη αναμένεται να συμμετάσχουν διαδικτυακά, πρόκειται να δώσει το "παρών" και ο Στεφάν Λανουά, εκτός απροόπτου, για να εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

