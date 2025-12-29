«Ενδιαφέρονται για Γιάγκουσιτς Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ»

Κροατικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, 20χρονος μεσοεπιθετικός της Σλάβεν Μπέλουπο, βρίσκεται στα υπόψιν Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Το 2026 μπαίνει σε λίγες ώρες στις ζωές μας και μαζί με το έτος ξεκινάει φυσικά και η μεταγραφική περίοδος, η οποία δεδομένα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις ελληνικές ομάδες.

Αρκετά ονόματα έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας και το τελευταίο εξ αυτών είναι του Αντριάνο Γιάγκουσιτς, 20χρονου μεσοεπιθετικού που αγωνίζεται στην Κροατία, με την φανέλα της Σλάβεν Μπέλουπο.

Το «sportske» αναφέρεται στα δεδομένα για το μέλλον του ταλαντούχου άσου και μεταξύ των ομάδων που τον παρακολουθούν τοποθετεί και τρεις ελληνικές: τον Παναθηναίκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, τονίζεται ότι τον έχει παρακολουθήσει σκάουτερ της Μπαρτσελόνα, άνθρωποι του City Group (που περιλαμβάνει και την Μάντσεστερ Σίτι) ενώ έχει συνδεθεί και με Μαρσέιγ, Κρεμονέζε, Χόλσταϊν Κίελ, Ράκοφ, Λοκομοτίβ Μόσχας και Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Ο Γιάγκουσιτς μετράει φέτος 20 συμμετοχές με 8 γκολ και 6 ασίστ σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο, είναι βασικός σε όλα τα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028. Η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 4 εκατ. ευρώ, όμως το δημοσίευμα αναφέρει ότι θα μπορούσε να πωληθεί με 2.3 εκατ. ευρώ, μαζί με ποσοστό μεταπώλησης ύψους 30%.