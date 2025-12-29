Ινφαντίνο: «Λάβαμε 150 εκατομμύρια αιτήματα για εισιτήρια για το Μουντιάλ»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο ,υπερασπίστηκε την πολιτική τιμών των εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6-18/17) σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, επικαλούμενος τη μεγάλη ζήτηση για αυτές και τα έσοδα που δημιουργούνται για το άθλημα σε όλο τον κόσμο.

Αυτόν τον μήνα, ομάδες οπαδών επέκριναν το κόστος των εισιτηρίων, τα οποία ήταν αρκετές φορές ακριβότερα από αυτά στο τουρνουά του 2022. Στη συνέχεια, η FIFA παρουσίασε μια τιμή εισιτηρίων 60 δολαρίων, για να κάνει τους αγώνες πιο προσιτούς για τους φιλάθλους των ομάδων που προκρίθηκαν.

«Έχουμε έξι με επτά εκατομμύρια εισιτήρια προς πώληση σε 15 ημέρες, λάβαμε 150 εκατομμύρια αιτήματα εισιτηρίων. Άρα, 10 εκατομμύρια αιτήματα εισιτηρίων κάθε μέρα. Δείχνει πόσο ισχυρό είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε σήμερα (29/12) ο Ινφαντίνο στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής αθλητισμού στο Ντουμπάι.

«Στα σχεδόν 100 χρόνια ιστορίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η FIFA έχει πουλήσει συνολικά 44 εκατομμύρια εισιτήρια. Έτσι, σε δύο εβδομάδες...θα μπορούσαμε να είχαμε γεμίσει 300 χρόνια Παγκοσμίων Κυπέλλων. Φανταστείτε το. Αυτό είναι απολύτως τρελό», πρόσθεσε.

Οι οπαδοί από τις ΗΠΑ έχουν κάνει τον μεγαλύτερο αριθμό αιτημάτων για εισιτήρια, ακολουθούμενοι από τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA.

«Αυτό που είναι κρίσιμο είναι τα έσοδα που παράγονται από αυτό να επιστρέφουν στο παιχνίδι σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

«Χωρίς τη FIFA δεν θα υπήρχε ποδόσφαιρο σε 150 χώρες στον κόσμο. Υπάρχει ποδόσφαιρο επειδή, και χάρη σε αυτά τα έσοδα που παράγουμε με και από το Παγκόσμιο Κύπελλο, τα οποία επανεπενδύουμε σε όλο τον κόσμο».



Στο Ντουμπάι τα βραβεία The Best της FIFA τον επόμενο χρόνο

Το Ντουμπάι θα φιλοξενήσει την τελετή απονομής των βραβείων The Best της FIFA Best, που τιμούν τους κορυφαίους άνδρες και γυναίκες παίκτες, καθώς και προπονητές και ομάδες, όπως ψηφίστηκαν από οπαδούς, εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, αρχηγούς και προπονητές εθνικών ομάδων.

«Μπορώ να ανακοινώσω εδώ μια νέα συνεργασία που έχουμε συνάψει για να τιμήσουμε τους καλύτερους παίκτες, προπονητές και ομάδες, εδώ στο Ντουμπάι», δήλωσε ο Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Απολαύσαμε το άθλημα και τώρα θα απολαύσουμε ακόμη περισσότερο την ενότητα που φέρνει σε ολόκληρο τον κόσμο».