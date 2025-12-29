Σοκ με Πιέρο Σωτηρίου στον ΑΠΟΕΛ: Υπέστη ρήξη χιαστού από συμπαίκτη του!

Τρομερά άτυχος στάθηκε ο διεθνής Κύπριος επιθετικός του ΑΠΟΕΛ, που τίθεται νοκ άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Πιέρος Σωτηρίου τραυματίστηκε στην προπόνηση των Γαλαζοκίτρινων, μετά από ενέργεια του συμπαίκτη του, Βίτορ Μιρ.

Μάλιστα, αρχικά υπήρξε η πληροφορία στα κυπριακά ΜΜΕ ότι ο Πάμπλο Γκαρσία έγινε έξαλλος με τον Βραζιλιάνο παίκτη του και τον έθεσε εκτός ομάδας, την οποία ωστόσο έσπευσε να διαψεύσει με ανακοίνωσή του ο ΑΠΟΕΛ.

Η ουσία είναι πως ο τραυματισμός του διεθνούς Κύπριου στράικερ -που "έπαιξε" μεταγραφικά στο παρελθόν και για τις ελληνικές ομάδες- αποδείχτηκε ιδιαίτερα σοβαρός, αφού υπέστη ρήξη χιαστού και χάνει το υπόλοιπο της φετινής σεζόν.