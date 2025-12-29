ΜΜΕ Μεξικού: «Η Κρουζ Αζούλ φαίνεται πως απέρριψε την πρόταση της Ατλέτικο Μινέιρο για Γιακουμάκη»

Τίτλοι τέλους φαίνεται ότι μπαίνουν στην υπόθεση ενδιαφέροντος της Ατλέτικο Μινέιρο για τον Γιώργο Γιακουμάκη, σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ των Μεξικανών.

Τις τελευταίες μέρες αρκετά δημοσιεύματα βγήκαν στο «φως» στη χώρα του Μεξικού όσον αφορά το μέλλον του Γιώργου Γιακουμάκη, ο οποίος αγωνίζεται τη φετινή σεζόν ως δανεικός από την Κρουζ Αζούλ.

Η υπόθεση που απασχόλησε παραπάνω ήταν αυτή της Ατλέτικο Μινέιρο, η οποία έκανε πρόταση στην ομάδα του Μεξικού για την απόκτηση του Κρητικού φορ.

Σήμερα (29/12) οι Μεξικανοί με νέο δημοσίευμα, έβαλαν τίτλους τέλους και σε αυτή την υπόθεση, καθώς όπως αναφέρουν «Η Κρουζ Αζούλ φέρεται να απέρριψε την πρόταση της Ατλέτικο Μινέιρο, για τον Γιώργο Γιακουμάκη. Ζητούν περίπου 7,5 έως 8 εκατ. δολάρια για την οριστική μεταγραφή του Έλληνα».

Από πλευράς παίκτη πάντως, η οποία είναι η πιο «καθοριστική», είναι δεδομένη η επιθυμία παραμονής στον ΠΑΟΚ καθώς τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του απολαμβάνουν τη ζωή τους στην Θεσσαλονίκη.