Ταράσης στο SDNA: «Ο Κοντούρης διαθέτει ποδοσφαιρικό μυαλό και μεγάλες φυσικές ικανότητες»

Ο 20χρονος χαφ παίρνει…προαγωγή από τον Παναιτωλικό στον Παναθηναϊκό και ο Γιώργος Ταράσης, άλλοτε προπονητής του στην Κ21 της ομάδας του Αγρινίου, μιλά στο SDNA για το ποδοσφαιρικό IQ και την ετοιμότητά του να κάνει το μεγάλο βήμα σε ομάδα με υψηλούς στόχους.

Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το…χορό των μεταγραφών του Ιανουαρίου, ερχόμενος σε συμφωνία με τον Παναιτωλικό για την απόκτηση του 20χρονου Σωτήρη Κοντούρη, ενός χαφ με διεθνείς συμμετοχές στις «μικρές» Εθνικές ομάδες.

Για να καταλάβουμε καλύτερα τι ακριβώς φέρνει ο νεαρός παίκτης στο Τριφύλλι, το SDNA επικοινώνησε με τον Γιώργο Ταράση (φωτ.), που τον είχε προπονήσει στην Κ21 του Παναιτωλικού τη σεζόν 2021-22 προκειμένου να μας περιγράψει το αγωνιστικό προφίλ του αλλά και την ετοιμότητα για το μεγάλο βήμα στην ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.

«Εκείνο που θυμάμαι από το διάστημα της μεταξύ μας συνεργασίας στην Κ21 Παναιτωλικού, είναι πως ο Σωτήρης ήταν ένας παίκτης με μεγάλες φυσικές ικανότητες. Κάτι που είναι βασικό στοιχείο στο σύγχρονο και υψηλού επιπέδου ποδόσφαιρο.

Πρόκειται για έναν box to box παίκτη με πολύ καλή σωματοδομή που βοηθάει στο χτίσιμο του παιχνιδιού και συνδέει αποτελεσματικά τις γραμμές. Διαθέτει υψηλή νοητική – ποδοσφαιρική – ικανότητα, αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό μυαλό, κάτι που ζητάνε όλοι οι προπονητές.

Από κει και πέρα σίγουρα χρειάζεται βελτίωση στην τελική πάσα και στο σκοράρισμα, από την στιγμή κάνει το μεγάλο άλμα της μεταγραφής στον Παναθηναϊκό.

Είναι ένα παιδί που δεν σταματάει να δουλεύει. Άλλωστε εάν δεν δούλευε συνέχεια δεν θα έφτανε στο σημείο να πάρει μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Το ταλέντο δεν αρκεί από μόνο του.

Από εδώ και πέρα θα πρέπει να βελτιωθεί σε επιμέρους τομείς και στις λεπτομέρειες που παίζουν μεγάλο ρόλο για την καθιέρωση σε μεγάλες ομάδες με υψηλούς στόχους.

Για να τον χρησιμοποιεί στα παιχνίδια και να του δίνει χρόνο συμμετοχής ο προπονητής του Παναθηναϊκού θα πρέπει να είναι έτοιμος. Δεν είναι όπως στις…μικρές ομάδες όπου παίζεις για να πάρεις αγώνες στα πόδια σου.

Ο κάθε…Κοντούρης θα πρέπει να πείσει τον προπονητή πως καλύπτει τα θέλω του κι αυτό για νεαρούς παίκτες σε μεγάλες ομάδες έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας».