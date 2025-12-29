Η ειρωνική απάντηση του Μουρίνιο μετά την ισοπαλία της Μπενφίκα: «Για μένα κερδίσαμε με 3-2!»

Η Μπενφίκα συνέχισε να χάνει βαθμούς στη μάχη του πρωταθλήματος, καθώς περιορίστηκε στο 2-2 στην έδρα της Μπράγκα. Παρ’ όλα αυτά, ο Ζοζέ Μουρίνιο εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου σαν να είχε πανηγυρίσει… μεγάλη νίκη με 3-2.

Η ομάδα της Λισαβόνας έφυγε με έναν ακόμη χαμένο πόντο, ενώ η ένταση ήταν μεγάλη για τη φάση του 74ου λεπτού, όταν το γκολ του Σάμουελ Νταλ –που θα έκανε το 3-2– ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Ο Πορτογάλος προπονητής δεν έκρυψε την αγανάκτησή του και, με εμφανή ειρωνεία, μίλησε σαν να είχε πάρει το τρίποντο:

«Τεράστια νίκη για εμάς. Στο πρώτο μέρος η Μπράγκα ήταν ανώτερη, αλλά στο δεύτερο δεν υπήρχε στο γήπεδο — μόνο η Μπενφίκα εμφανίστηκε. Οι παίκτες γύρισαν το ματς και να κερδίζεις εδώ με 3-2 είναι κάτι εξαιρετικό. Για εμένα αυτό είναι το αποτέλεσμα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως είδε το τρίτο γκολ από τον πάγκο και στο μόνιτορ, σημειώνοντας πως ήταν «απολύτως κανονικό», πριν καταλήξει επαναλαμβάνοντας ειρωνικά: «Μεγάλη νίκη, νικήσαμε, νικήσαμε, νικήσαμε».