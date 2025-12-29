Παναιτωλικός: Βρήκε τον αντι-Κοντούρη στην Κύπρο

Κοντά στην απόκτηση του Γιάννη Σατσιά από τον ΑΠΟΕΛ φαίνεται να βρίσκεται ο Παναιτωλικός, για να καλύψει το κενό του Σωτήρη Κοντούρη.

Οι Αγρινιώτες έδωσαν τα χέρια με τον Παναθηναϊκό για τον νεαρό αμυντικό χαφ έναντι 600.000 ευρώ (συν τους Μπρέγκου, Ταβάρες ως έμψυχα ανταλλάγματα) και βγήκαν άμεσα στην αγορά για να καλύψουν το κενό του.

Ο εκλεκτός του Γιάννη Αναστασίου -όπως επιβεβαιώνουν και στην Κύπρο- φαίνεται πως είναι ένας παίκτης τον οποίο γνωρίζει καλά ο τεχνικός των Αγρινιωτών, από την παρουσία του στη Μεγαλόνησο.

Ο λόγος για τον 23χρονο μέσο του ΑΠΟΕΛ, Γιάννη Σατσιά. Τη φετινή σεζόν έχει πιο περιορισμένο ρόλο ο Κύπριος χαφ, μετρώντας συνολικά 9 συμμετοχές, παρά το νεαρό της ηλικίας του όμως μετράει ήδη 118 αγώνες με την ομάδα της Λευκωσίας (8 γκολ, 7 ασίστ), αλλά και 10 συμμετοχές (1 γκολ) με την εθνική Ανδρών της Κύπρου.

