Ολυμπιακός και... πολλοί άλλοι για τον Κέβιν Ροντρίγκες της Ουνιόν Σ.Ζ.

Νέο μεταγραφικό σενάριο για τους Ερυθρόλευκους που έρχεται να τους συνδέσει με τον 25χρονο στράικερ της βελγικής ομάδας, ο οποίος μετράει 10 γκολ και 3 ασίστ σε συνολικά 27 εμφανίσεις τη φετινή σεζόν, ενώ είναι 27 φορές διεθνής με το Εκουαδόρ (2 γκολ).
Η Ουνιόν τον απέκτησε πριν 2,5 χρόνια έναντι 4,5 εκατ. ευρώ από την Ιντεπεντιέντε ντελ Βάλε του Εκουαδόρ και σύμφωνα με τον γνωστό Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ, ο Ολυμπιακός μαζί με τις Μπόκα Τζούνιορς, Ρίβερ Πλέιτ, Παλμέιρας, Ατλέτικο Μινέιρο, Νάπολι, Κόμο, Φιορεντίνα, Τορίνο, Μπολόνια και Πόρτο έχουν δείξει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.
🚨🆕 #UnionSG— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 28, 2025
Boca Juniors are interested in Union SG forward Kevin Rodríguez!
👀 River Plate, Palmeiras, Atlético-MG, Olympiacos, Napoli, Como, Fiorentina, Torino, Bologna & Porto also in the race! pic.twitter.com/3ZJzbBS0hZ