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Ολυμπιακός και... πολλοί άλλοι για τον Κέβιν Ροντρίγκες της Ουνιόν Σ.Ζ.

Ποδόσφαιρο
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Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον επιθετικό της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Κέβιν Ροντρίγκες. 

Νέο μεταγραφικό σενάριο για τους Ερυθρόλευκους που έρχεται να τους συνδέσει με τον 25χρονο στράικερ της βελγικής ομάδας, ο οποίος μετράει 10 γκολ και 3 ασίστ σε συνολικά 27 εμφανίσεις τη φετινή σεζόν, ενώ είναι 27 φορές διεθνής με το Εκουαδόρ (2 γκολ).

Η Ουνιόν τον απέκτησε πριν 2,5 χρόνια έναντι 4,5 εκατ. ευρώ από την Ιντεπεντιέντε ντελ Βάλε του Εκουαδόρ και σύμφωνα με τον γνωστό Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ, ο Ολυμπιακός μαζί με τις Μπόκα Τζούνιορς, Ρίβερ Πλέιτ, Παλμέιρας, Ατλέτικο Μινέιρο, Νάπολι, Κόμο, Φιορεντίνα, Τορίνο, Μπολόνια και Πόρτο έχουν δείξει ενδιαφέρον για την απόκτησή του. 

 

Ολυμπιακός και... πολλοί άλλοι για τον Κέβιν Ροντρίγκες της Ουνιόν Σ.Ζ.