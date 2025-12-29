Ολυμπιακός και... πολλοί άλλοι για τον Κέβιν Ροντρίγκες της Ουνιόν Σ.Ζ.

Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον επιθετικό της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Κέβιν Ροντρίγκες.

Νέο μεταγραφικό σενάριο για τους Ερυθρόλευκους που έρχεται να τους συνδέσει με τον 25χρονο στράικερ της βελγικής ομάδας, ο οποίος μετράει 10 γκολ και 3 ασίστ σε συνολικά 27 εμφανίσεις τη φετινή σεζόν, ενώ είναι 27 φορές διεθνής με το Εκουαδόρ (2 γκολ).

Η Ουνιόν τον απέκτησε πριν 2,5 χρόνια έναντι 4,5 εκατ. ευρώ από την Ιντεπεντιέντε ντελ Βάλε του Εκουαδόρ και σύμφωνα με τον γνωστό Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ, ο Ολυμπιακός μαζί με τις Μπόκα Τζούνιορς, Ρίβερ Πλέιτ, Παλμέιρας, Ατλέτικο Μινέιρο, Νάπολι, Κόμο, Φιορεντίνα, Τορίνο, Μπολόνια και Πόρτο έχουν δείξει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.