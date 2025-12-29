Charity Idols 2025: Δημοπρασία αλληλεγγύημς με τις υπογεγραμένες εμφανίσεις των ομάδων της Super League και της Εθνικής

Για μία ακόμη χρονιά η Super League, σε συνεργασία με όλες τις ομάδες και την Εθνική Ελλάδας, έρχεται να στηρίξει φιλανθρωπικά ιδρύματα, καθώς όλα τα έσοδα των δημοπρασιών θα διατεθούν για την ενίσχυση συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Λίγκας, μέσα από την ιστοσελίδα Charity Idols μπορείτε να πλειοδοτήσετε για την αυθεντική φανέλα της κάθε ομάδας της Super League και της Εθνικής Ομάδας, με τις υπογραφές των ποδοσφαιριστών, προσφορά των ομάδων της Super League και της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Κάθε φανέλα συνοδεύεται από πιστοποιητικό αυθεντικότητας.

Από τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, στις 11:00 μ.μ., μέχρι και τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, στις 11:00 μ.μ. όλοι οι φίλαθλοι, μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία των δημοπρασιών, με εύκολο και ασφαλή τρόπο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διάρκεια των δημοπρασιών είναι 7 μέρες, αρχίζουν στις 29 Δεκεμβρίου 2025, στις 11:00 μ.μ., και διαρκούν μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου 2026, στις 11:00 μ.μ.

Οι δημοπρασίες θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, σε συνεργασία με το Σύλλογο Charity Idols και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοπρασιών https://www.charityidols.com