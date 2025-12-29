Part 3: Rebuild στον Παναθηναϊκό! Τα πιο ακριβοπληρωμένα αμυντικά χαφ! (Vids & Stats)

Ο Γιώργος Ζουρντός αναλύει τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού, που χρειάζεται αναδόμηση.

Τα αμυντικά χαφ του Παναθηναϊκού αποτελούν πληγή, όπως και η μεσοεπιθετική γραμμή δεν μπορεί να υποστηρίξει κανένα στυλ ποδοσφαίρου. Χρειάζεται ολική αναδόμηση, όμως ο Παναθηναϊκός διαθέτει το μεγαλύτερο μπάζετ στην κατηγορία στην συγκεκριμένη θέση!

Έσε, Μουζακίτης, Ντάνι Γκαρθία, Νασιμέντο και Σιπιόνι παίρνουν σχεδόν τα μισά. Τα πέντε αμυντικά χαφ του Παναθηναϊκού (Ρενάτο, Βιλένα, Τσιριβέγια, Σιώπης και Τσέριν) κοστίζουν σχεδόν τα διπλάσια, ο Παναθηναϊκός όμως για να κάνει ομάδα διεκδικήτρια πρέπει να αποκτήσει καινούριο βασικό αμυντικό δίδυμο...

Πέδρο Τσιριβέγια

Αποκτήθηκε καθώς ο Παναθηναϊκός την περασμένη σεζόν, είχε μεγάλο πρόβλημα στο build up. Όντως, ο Ισπανός διαθέτει playmaking στοιχεία, μόνος του όμως σε έναν οργανισμό δεν μπορεί να καθορίσει τον ρυθμό μιας ομάδας.

Για να υπάρχει σωστή κατεύθυνση στην επίθεση, ένας σύλλογος πρέπει να διαθέτει αρκετούς αθλητές στην ενδεκάδα που να έχουν playmaking. Δεν σημαίνει πως υπάρχει ένας στο γήπεδο και αυτόματα ελέγχει και καθοδηγεί όλη την ομάδα.

Η οργάνωση του παιχνιδιού δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένα δηλαδή, είναι ομαδική λειτουργία και απαιτείται συνδυασμός θέσεων που να ελέγχουν τον ρυθμό. Πρέπει να βρίσκονται τέτοιοι αθλητές διάσπαρτοι, τόσο στο μεσοαμυντικό κομμάτι, όσο και στο μεσοεπιθετικό, απαραίτητο όμως είναι να υπάρχουν σωστά τοποθετημένοι στο γήπεδο: Χαμηλά, ψηλά και στα δύο μεσοδιαστήματα.

Όντως, ο Τσιριβέγια είναι ο καλύτερος αθλητής που διαθέτει το ρόστερ του Παναθηναϊκού σε αυτό το κομμάτι, όμως έχει και αδυναμίες. Σε αθλητικότητα υστερεί, όπως και σε αμυντική τοποθέτηση, παραδόξως δείχνει κάποια επιθετικότητα στον αντίπαλο και δεν είναι τυχαίο πως στο “8” έχει κάνει καλά αμυντικά παιχνίδια.

Όπως ήταν αναμενόμενο, είναι ο χαφ του Παναθηναϊκού με τα περισσότερα λεπτά και δίκαια.

Μανώλης Σιώπης

Αποτελεί το βασικό δίδυμο στο double pivot μαζί με τον Τσιριβέγια του coach Ράφα Μπενίτεθ. Είναι ο πιο συνεπής στα αμυντικά καθήκοντα, υστερεί στην μεταφορά της μπάλας όχι γιατί κάνει λάθη, αλλά γιατί έχει χαμηλή συνεισφορά: Δεν του πασάρουν εύκολα την μπάλα, μένει μακριά από την κυκλοφορία, δεν είναι το δυνατό του σημείο.

Η σωματοδομή του είναι ανασταλτικός παράγοντας, πρέπει να υπερβάλλει εαυτόν για να καλύψει την αδυναμία στην διάπλαση. Πρέπει να παλέψει πολύ, προς τιμήν του το κάνει και όταν παίζει δίνει πάνω από το 100%.

Όμως ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να έχει τον Σιώπη για 5ο χαφ, για ειδικές συνθήκες σε κλείσιμο παιχνιδιού και όχι ως βασική επιλογή. Χρειάζεται ποιότητα που ο Σιώπης δεν διαθέτει.

Άνταμ Τσέριν

Ο πιο ολοκληρωμένος χαφ που διαθέτει ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρεις που υστερεί. Για να το πω καλύτερα, δεν κάνει και πουθενά την διαφορά. Είχε τα στοιχεία να εξελιχθεί, είχε μεγάλη ώθηση μετά του Euro λόγω της εξαιρετικής του παρουσίας στο pressing, όμως δεν είναι τυχαίο, πως στην πρώτη του χρονιά με τον Γιοβάνοβιτς στον πάγκο είχε πολύ καλύτερη εικόνα από ότι τις δύο επόμενες σεζόν.

Σε έναν κανονικό Παναθηναϊκό, θα μπορούσε να είναι η 4η λύση, πρέπει όμως να ανεβάσει την απόδοση του και να ξεφύγει από την μετριότητα που τον διακρίνει.

Ρενάτο Σάντσες

Όταν παίζει (και καλά...) φαίνεται η ποιότητα με την μπάλα, η έλλειψη ταχύτητας και αμυντικής ικανότητας. Πρέπει να αποχωρήσει άμεσα, ο οργανισμός του Παναθηναϊκού πρέπει να σταματήσει να είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα και ευκαιρία για πειραματισμούς. Εξυπηρέτηση σε αθλητές θα κάνει ή θα παλέψει να επιστρέψει εκεί που ανήκει;

Βιλένα

Συγχαρητήρια σε όλους που τρία χρόνια μετά βρίσκεται ακόμα στον σύλλογο. Ουδέν σχόλιο.

Μπάτζετ Θέσης: 5.940.000, την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός για την 5άδα των χαφ του πληρώνει σε συμβόλαια 2.670.000 (θα έρθει αναλυτικό κείμενο τις επόμενες μέρες με τα μπάτζετ ανά θέση και πολλά στόματα θα παραμείνουν ανοιχτά...)

Συμπέρασμα: Μεγάλη πληγή, τα αμυντικά χαφ του Παναθηναϊκού είναι παίκτες με συγκεκριμένα στοιχεία που κανείς δεν συμπληρώνει τον άλλον γιατί αυτό είναι μύθος! Ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται παίκτες μπαλώματα να συμπληρώνουν τα κακά στοιχεία του Τσιριβέγια και του Σιώπη, χρειάζεται ολοκληρωμένους αθλητές που να μην υστερούν πουθενά.

Το... συμπλήρωμα

Το αλληλοσυμπλήρωμα γίνεται σε ολοκληρωμένους ποδοσφαιριστές και όχι σε κάποιους που διαθέτουν ένα καλό στοιχείο... Είναι διαφορετικό να συμπληρώσεις τον Πινέδα με έναν ολοκληρωμένο ποδοσφαιριστή με λίγο καλύτερα στοιχεία στο αμυντικό κομμάτι και ίσως λίγο χειρότερα στο επιθετικό.

Τον Σιώπη και τον Τσιριβέγια όμως πως θα τους συμπληρώσεις; Κοιτώντας να καλύψεις τις αδυναμίες του; Αυτό δεν λέγεται συμπλήρωμα...

Άμεση απόκτηση ενός “8” που θα έχει τον πρώτο ρόλο με τον Τσιριβέγια μέχρι το τέλος της σεζόν, με έναν αθλητή ολοκληρωμένο. Το καλοκαίρι πρέπει να αποκτηθεί ακόμα ένας για βασικός και ο Τσιριβέγια να περάσει σε τρίτη λύση, ο Τσέριν σε τέταρτη. Η πεντάδα ας κλείσει με τον Κοντούρη, για τον οποίο θα μιλήσουμε άμεσα... Η γνώμη σας;

Όλο το rebuild στον Παναθηναϊκό στο παρακάτω video: