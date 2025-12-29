«Τα βρήκαν Παναθηναϊκός και Γκρέμιο για Τετέ»

Στη Βραζιλία αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός αποδέχτηκε την πρόταση της Γκρέμιο για τον Τετέ.

Διακαής πόθος της Γκρέμιο είναι η απόκτηση του Τετέ και στη Βραζιλία αναφέρουν πως επήλθε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για να μετακομίσει στο Πόρτο Αλέγκρε. Η βραζιλιάνικη ομάδα κατέθεσε νέα πρόταση στους «πράσινους», η οποία περιλαμβάνει την καταβολή 500.000 ευρώ για τον δανεισμό, καθώς και υποχρεωτική αγορά στα μέσα του 2026.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Ζαν Λέμες, ο Παναθηναϊκός απάντησε θετικά στη νέα προσφορά. Εξάλλου ο 25χρονος εξτρέμ θέλει να επιστρέψει στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του.

Εάν ευσταθεί το ρεπορτάζ, θα φανεί άμεσα, μιας και σήμερα είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση του Τριφυλλιού και ενδεχόμενη απουσία του Τετέ θα δείξει πολλά.