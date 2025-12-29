«Τα βρήκαν Παναθηναϊκός και Γκρέμιο για Τετέ»

Διακαής πόθος της Γκρέμιο είναι η απόκτηση του Τετέ και στη Βραζιλία αναφέρουν πως επήλθε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για να μετακομίσει στο Πόρτο Αλέγκρε. Η βραζιλιάνικη ομάδα κατέθεσε νέα πρόταση στους «πράσινους», η οποία περιλαμβάνει την καταβολή 500.000 ευρώ για τον δανεισμό, καθώς και υποχρεωτική αγορά στα μέσα του 2026.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Ζαν Λέμες, ο Παναθηναϊκός απάντησε θετικά στη νέα προσφορά. Εξάλλου ο 25χρονος εξτρέμ θέλει να επιστρέψει στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του.
Εάν ευσταθεί το ρεπορτάζ, θα φανεί άμεσα, μιας και σήμερα είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση του Τριφυλλιού και ενδεχόμενη απουσία του Τετέ θα δείξει πολλά.
🚨 Gregos do Panathinaikos aceitam a proposta do Grêmio por Tetê, e apenas detalhes burocráticos separam o jogador do Tricolor. Negociação entrou na reta final e o desfecho é tratado com otimismo nos bastidores. 🇪🇪— Gremio Dompa News 🇪🇪 🇪🇪 🇪🇪 (@DompaNews) December 29, 2025
🗞️ Créditos: eusguri1903 | Jean Lemes (YouTube) pic.twitter.com/DD9S6NMRaP