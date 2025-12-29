Ολυμπιακός: Το πλάνο ενίσχυσης για τον Ιανουάριο

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θέλει κινητικότητα στο ρόστερ τον Ιανουάριο, ωστόσο υπάρχει έτοιμο πλάνο σε περίπτωση αποχωρήσεων.

Συνεχή είναι τα δημοσιεύματα που στέλνουν παίκτες στον Ολυμπιακό, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν επιθυμεί πολλές αλλαγές στο ρόστερ εν μέσω της χρονιάς, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει κάποια κίνηση.

Ήδη το ρόστερ αποσυμφορείται, καθώς ο Καμπελά που δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα των «ερυθρόλευκων» αποχώρησε για τη Ναντ, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τον Ρούμπεν Βέζο. Σε μια μεταγραφική περίοδο, όμως, δεν αποκλείεται να προκύψει πρόταση για παίκτη που λογίζεται ως βασικός και εκεί να αλλάξουν τα δεδομένα.

Ήδη υπάρχουν σενάρια για ομάδας που δείχνουν ενδιαφέρον για τον Κοστίνια, Ονιεμαέτσι, Στρεφέτσα, Μπιανκόν. Αν έρθει κάποια καλή πρόταση, ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να πωλήσει.

Το θέμα είναι ότι υπάρχει προετοιμασία γι’ αυτή την πιθανότητα, με τους Πειραιώτες να έχουν έτοιμη μια λίστα με παίκτες σε κάθε θέση που δυνητικά θα μπορούσαν να αποκτηθούν. Και αν προκύψει αποχώρηση, τότε θα υπάρξει άμεσα αναπλήρωση.