Η Μάντσεστερ Σίτι έβαλε πωλητήριο στον Ακέ

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τους «Σίτιζενς», αφού δεν βρίσκεται στα πλάνα του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, η διοίκηση της Μάντσεστερ Σίτι έχει ενημερώσει τον Νέιθαν Ακέ να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τους «Πολίτες» να έχουν ορίσει και την τιμή πώλησής του.

Όπως αναφέρουν οι Άγγλοι, η Μάντσεστερ Σίτι ζητάει ένα ποσό κοντά στα 21 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό και τον Ιανουάριο περιμένει προτάσεις για την πώλησή του.

Ο Ακέ την φετινή σεζόν έχει καταγράψει συνολικά 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, προερχόμενος κυρίως από τον πάγκο και για την περίπτωσή του υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες της Premier League.