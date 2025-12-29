Η Ρόμα ήρθε σε συμφωνία με την Ατλέτικο για τον δανεισμό του Ρασπαντόρι

Οι Ρωμαίοι είναι έτοιμοι να ενισχύσουν την επιθετική γραμμή τους με τον 25χρονο Ιταλό που δεν βρίσκει χώρο στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Το περασμένο καλοκαίρι ο Τζιάκομο Ρασπαντόρι μετακόμισε στους «ροχιμπλάνκος» από τη Νάπολι έναντι 22 εκατ. ευρώ, ωστόσο μέχρι στιγμής μετράει μόλις 11 συμμετοχές, έχοντας μοιράσει δύο ασίστ.

Έτσι, η Ρόμα κατέθεσε πρόταση στην Ατλέτικο για τον εξάμηνο δανεισμό του Ρασπαντόρι, βάζοντας στο deal και υποχρεωτική αγοράς του 25χρονο ποδοσφαιριστή για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Οι Ρωμαίοι, μάλιστα έχουν συμφωνήσει με τον Ρασπαντόρι για συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια έως το 2030, οι έξι μήνες του δανεισμού συν τέσσερα χρόνια, μόλις γίνει μόνιμη η μεταγραφή του.