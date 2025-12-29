Η Σίτι πιέζει για την απόκτηση του Σεμένιο

Οι «Σίτιζενς» θα έχουν νέα σειρά επαφών με την Μπόρνμουθ, προκειμένου να κλείσουν το deal για την απόκτηση του Γκανέζου εξτρέμ.

Ο Αντουάν Σεμένιο αποτελεί τον εκλεκτό της Μάντσεστερ Σίτι για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής, με τους «Σίτιζενς» να έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 25χρονου ποδοσφαιριστή.

Όπως αναφέρουν, μάλιστα δημοσιεύματα στην Αγγλία, οι ιθύνοντες της Σίτι θα έχουν νέο κύκλο επαφών με την Μπόρνμουθ, προκειμένου οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία.

Για τον Σεμένιο υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και από τις Λίβερπουλ, Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ και Τσέλσι, όμως η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται στην pole position για την απόκτησή του.