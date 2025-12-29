Μυθικό τρολάρισμα του Χάαλαντ στον Ντοναρούμα (pic)

O Νορβηγός επιθετικός με αφορμή την δήλωση του Πεπ Γκουαρντιόλα για τα... κιλά των εορτών, τρόλαρε με επικό ποστάρισμα τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα.

Η Μάντσεστερ Σίτι εξασφάλισε μια πολύτιμη νίκη εκτός έδρας επί της Νότιγχαμ Φόρεστ (2-1), χάρη ιδιαίτερα στην εξαιρετική εμφάνιση του Ράιαν Σερκί, ο οποίος σκόραρε ένα γκολ και έδωσε μια ασίστ. Μετά τον αγώνα, η χαρούμενη ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια ήταν έκδηλη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους παίκτες του Πεπ Γκουαρντιόλα ν' αστειεύονται μεταξύ τους.

Στο Instagram, ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα έγραψε στην ανάρτηση του: «Χριστούγεννα 2025: 3 βαθμοί και ένας επιτυχημένος έλεγχος βάρους. Τα λέμε του χρόνου, City Boys!», αναφερόμενος στην προειδοποίηση του Καταλανού προπονητή, σχετικά με την φυσική κατάσταση των παικτών του και τις... ατασθαλίες των εορτών.

Από τα πλέον γνωστά... πειραχτήρια στην Σίτι, είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση προσδίδει και από ένα νέο προσωνύμιο στον Ιταλό τερματοφύλακα. «Μπορείς να φας τώρα, ΝτόναΚεμπάπΡούμα», σχολίασε στην φωτογραφία που ανήρτησε στα μέσα κοινωννικής δικτύωσης ο Νορβηγός επιθετικός.