Από μια απίθανη γκάφα της Αταλάντα, η Ίντερ πέτυχε το μοναδικό γκολ στο Μπέργκαμο (0-1) και επέστρεψε στην πρώτη θέση του Campionato.

Οι Μιλανέζοι έδωσαν συνέχεια στην αδιανότητη παράδοση που έχουν κόντρα στην Αταλάντα, τη νίκησαν για 9η σερί φορά στο πρωτάθλημα και επέστρεψαν στο Νο1 της Serie A [+1], όπου είχε βρεθεί για μερικές ώρες η Μίλαν. Στην 4η θέση των σκόρερ όλων των εποχών για τους Nerazzurri ανέβηκε ο Λαουτάρο Μαρτίνες που πέτυχε το μοναδικό γκολ έπειτα από τραγικό λάθος στην άμυνα των Μπεργκαμάσκι.

Η Ίντερ είχε το πάνω χέρι από το πρώτο μέρος, κατοχή πάνω από το 60% όμως οι φάσεις δεν ήταν μεγάλες. Ο Ακάντζι απείλησε πρώτος από κόρνερ (8’) και τα σουτ των Τουράμ (23’) και Λαουτάρο (27’) βρήκαν έτοιμο τον Καρνεζέκι. Ο Τουράμ στο 36’ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ιταλού keeper όμως ο Λαουτάρο, που είχε κάνει την ασίστ, ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε από το VAR. Τα 45' έφυγαν με 0-0 αφού η La Dea δεν υπήρχε επιθετικά, έχοντας ως καλύτερη στιγμή μια κεφαλιά που δεν πήρε ο Σκαμάκα στο 41’.



Στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά με την τεράστια διπλή ευκαιρία στο 55’ με τους Λουίς Ενρίκε και Μπαρέλα και στο 64’ ο Κρίστιαν Κίβου πήρε μια δύσκολη απόφαση και η τύχη τον αντάμειψε. Ο Ρουμάνος τεχνικός έβγαλε τον Τουράμ και έβαλε τον Εσπόζιτο και στο επόμενο λεπτό ο Τζιμσίτι έκανε αδιανότητη γκάφα με… πάσα στον Ιταλό επιθετικό, αυτός έδωσε την ασίστ στον Λαουτάρο και εκείνος δεν αστόχησε. Στο επόμενο διάστημα η Ίντερ έπαιξε πίσω από την μπάλα και αφού στο 86’ ο Σάμαρτζιτς φάτσα με το τέρμα ολομόναχος πλάσαρε άουτ, το 0-1 παρέμεινε ως το τελικό.