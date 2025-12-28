Οι Μιλανέζοι έδωσαν συνέχεια στην αδιανότητη παράδοση που έχουν κόντρα στην Αταλάντα, τη νίκησαν για 9η σερί φορά στο πρωτάθλημα και επέστρεψαν στο Νο1 της Serie A [+1], όπου είχε βρεθεί για μερικές ώρες η Μίλαν. Στην 4η θέση των σκόρερ όλων των εποχών για τους Nerazzurri ανέβηκε ο Λαουτάρο Μαρτίνες που πέτυχε το μοναδικό γκολ έπειτα από τραγικό λάθος στην άμυνα των Μπεργκαμάσκι.
Η Ίντερ είχε το πάνω χέρι από το πρώτο μέρος, κατοχή πάνω από το 60% όμως οι φάσεις δεν ήταν μεγάλες. Ο Ακάντζι απείλησε πρώτος από κόρνερ (8’) και τα σουτ των Τουράμ (23’) και Λαουτάρο (27’) βρήκαν έτοιμο τον Καρνεζέκι. Ο Τουράμ στο 36’ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ιταλού keeper όμως ο Λαουτάρο, που είχε κάνει την ασίστ, ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε από το VAR. Τα 45' έφυγαν με 0-0 αφού η La Dea δεν υπήρχε επιθετικά, έχοντας ως καλύτερη στιγμή μια κεφαλιά που δεν πήρε ο Σκαμάκα στο 41’.
Στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά με την τεράστια διπλή ευκαιρία στο 55’ με τους Λουίς Ενρίκε και Μπαρέλα και στο 64’ ο Κρίστιαν Κίβου πήρε μια δύσκολη απόφαση και η τύχη τον αντάμειψε. Ο Ρουμάνος τεχνικός έβγαλε τον Τουράμ και έβαλε τον Εσπόζιτο και στο επόμενο λεπτό ο Τζιμσίτι έκανε αδιανότητη γκάφα με… πάσα στον Ιταλό επιθετικό, αυτός έδωσε την ασίστ στον Λαουτάρο και εκείνος δεν αστόχησε. Στο επόμενο διάστημα η Ίντερ έπαιξε πίσω από την μπάλα και αφού στο 86’ ο Σάμαρτζιτς φάτσα με το τέρμα ολομόναχος πλάσαρε άουτ, το 0-1 παρέμεινε ως το τελικό.