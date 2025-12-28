Ο Μαχρέζ έστειλε την Αλγερία στους «16» από την άσπρη βούλα

Με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ριγιάντ Μαχρέζ, η Αλγερία επικράτησε με 1-0 της Μπουρκίνα Φάσο για την 2η αγωνιστική των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και τσέκαρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Στους «16» του 35ου Κυπέλλου Εθνών Αφρικής βρίσκεται ήδη η Αλγερία, που “κλείδωσε” από σήμερα την πρωτιά στον 5ο όμιλο της σπουδαίας διοργάνωσης, που διεξάγεται στο Μαρόκο.

Το σύνολο του Πέτκοβιτς έχει να παίξει ακόμα με την Ισημερινή Γουινέα, που έχει δυο ήττες σε ισάριθμους αγώνες, αλλά οι έξι βαθμοί φθάνουν στους Αλγερινούς, γιατί υπερτερούν σε πιθανή ισοβαθμία με Μπουρκίνα Φάσο και Σουδάν, που έχουν από τρεις βαθμούς.

Αυτές θα κοντραριστούν την τελευταία αγωνιστική για την δεύτερη θέση, καθώς αμφότερες έχουν ηττηθεί από την Αλγερία, που μετράει το απόλυτο μέχρι τώρα και μάλιστα χωρίς να δεχθεί κάποιο γκολ.

Η Μπουρκίνα Φάσο ήταν απειλητική και είχε ευκαιρίες για να σκοράρει, αλλά έπεσε πάνω στον γιο του Ζινεντίν Ζιντάν, Λούκα, ο οποίος κράτησε το μηδέν στην εστία του για την Αλγερία, που εύτυχησε να πάρει το προβάδισμα από νωρίς και να το κρατήσει μέχρι το τέλος.

Ο Μαχρέζ σκόραρε από τα έντεκα βήματα στο 23′ και το 1-0 έμεινε μέχρι το τέλος, με τους Αλγερινούς να διαχειρίζονται για πάνω από μία ώρα το σκορ που τους έδινε την πρόκριση.