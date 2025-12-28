Η Μπολόνια προηγήθηκε, όμως η Σασουόλο βρήκε την ισοφάριση και στο φινάλε έφτασε κοντά και στην ανατροπή στο Renato dall’ Ara (1-1).

Δεν κατάφερε να κρατήσει την επαφή με τις θέσεις του Champions League στο κλείσιμο του έτους η ομάδα του Βιντσέντζο Ιταλιάνο αφού αν και πήρε προβάδισμα, το έχασε από την Σασουόλο.

Στο πρώτο μέρος οι γηπεδούχοι είχαν πιο πολλές φάσεις, όμως άνοιξαν το σκορ στο 47’ με το δυνατό σουτ του Φαμπιάν έπειτα από πάσα του Ζορτέα. Δυστυχώς για τους Rossoblu, ο τερματοφύλακάς τους, Ραβάλια, έκανε έξοδο της κακιάς ώρας στο 63’ και ο Μουαμέροβιτς με κεφαλιά το 1-1 έπειτα από κόρνερ του Λοριεντέ. Ευτυχώς για τους Rossoblu, αυτό διατηρήθηκε αφού οι φιλοξενούμενοι στο 77’ είχαν απίστευτη ευκαιρία με τον Φαντέρα για την ανατροπή.