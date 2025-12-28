Ρονάλντο: «Αν δεν έχω τραυματισμούς θα φτάσω σίγουρα τα 1.000 γκολ»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανίσθηκε σίγουρος ότι θα φτάσει τα 1.000 γκολ στην καριέρα του, αν δεν έρθει αντιμέτωπος με τους τραυματισμούς.

Το βράδυ του Σαββάτου (27/12), ο Πορτογάλος έβαλε δύο γκολ στη νίκη της Αλ Νασρ με 3-0 επί της Αλ Αχντούντ, δείχνοντας ότι είναι σε φόρμα ακόμη και στα 40 του χρόνια.

Με τα δύο αυτά τέρματα, ο Ρονάλντο έφτασε τα 40 γκολ μέσα στο 2025, ενώ στην συνολική του καριέρα πήγε στα στα 956, φτάνοντας όλο και πιο κοντά στο να σπάσει το φράγμα των 1.000 γκολ.

Κατά τη διάρκεια της βράβευσής του ως κορυφαίος παίκτης της Μέσης Ανατολής στα Globe Soccer Awards, ο «CR7» ανέφερε ότι θα καταφέρει να φτάσει σε αυτό το τρομερό milestone, αν παραμείνει υγιής.

«Ο στόχος μου εξακολουθεί να είναι να σκοράρω γκολ, να κερδίζω περισσότερα τρόπαια και να συνεχίσω να πιέζω τον εαυτό μου για να πετύχω νέους προσωπικούς στόχους. Θα φτάσω σίγουρα τα 1.000 γκολ, αν παραμείνω χωρίς τραυματισμούς».