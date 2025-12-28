Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Νέα εποχή με Κρόιφ στον Άγιαξ!

Ο Αίαντας ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον γιο του Γιόχαν Κρόιφ, ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του τεχνικού διευθυντή.

Νέα εποχή ανατέλλει στον Άγιαξ με μία συμφωνία και έχει και σημειολογικές προεκτάσεις. Μετά από διαπραγματεύσεις εβδομάδων, ο Αίαντας έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον Τζόρντι Κρόιφ, ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του τεχνικού διευθυντή, με συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2028.

Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ, μόλις εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, με τον Κρόιφ να διαδέχεται τον Άλεξ Κρους, ο οποίος αποχωρεί έχοντας φέρει τον σύλλογο σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση σε αγωνιστικό και οικονομικό επίπεδο.