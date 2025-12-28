Globe Soccer Awards: Για 2η σερί σεζόν κορυφαίος παίκτης στη Μέση Ανατολή ο Ρονάλντο

Άλλη μία προσωπική διάκριση για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Περίπου ενάμιση μήνα πριν κλείσει τα 41 του χρόνια (5/2) ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Αλ-Νασρ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης στη Μέση Ανατολή στα Globe Soccer Awards.

Το συγκεκριμένο βραβείο ήταν η επιβράβευση για τον CR7, σε μία γεμάτη με γκολ χρονιά (2024/2025), πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο το ορόσημο των 1.000 τερμάτων που έχει θέσει ως μεγάλο στόχο μέσα στο 2026 (ήδη μετρά 956).

Έχοντας ήδη κατακτήσει το συγκεκριμένο βραβείο και πριν από έναν χρόνο, ο αρχηγός της Εθνικής Πορτογαλίας υπερίσχυσε αυτή τη φορά των Καρίμ Μπενζεμά (Αλ-Ιτιχάντ), Σαλέμ Αλ-Νταουσάρι (Αλ-Χιλάλ) και Ριάντ Μαχρέζ (Αλ-Αχλί).

«Αυτή η τελετή είναι από τις αγαπημένες μου, γιατί βλέπω τόσους υπέροχους ανθρώπους εδώ... Ειδικά τη σύζυγό μου, που είναι πάντα δίπλα μου για να με στηρίζει, τα παιδιά μου, τους γονείς μου και τους συμπαίκτες μου. Ευχαριστώ τα Globe Soccer Awards. Είναι μεγάλη μου χαρά να βλέπω εδώ παίκτες, προέδρους και μάνατζερ. Ευχαριστώ», δήλωσε ο Ρονάλντο κατά την παραλαβή του βραβείου του.