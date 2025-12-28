Ντι Μάρτζιο: «Τζένοα και Γιουβέντους για Μανδά»

Ο Χρήστος Μανδάς είναι περιζήτητος σε όλη την Serie A, όμως η Λάτσιο δεν φαίνεται να συζητά το ενδεχόμενο δανεισμού.

Πληθαίνουν τα μεταγραφικά δημοσιεύματα στην Ιταλία για τον Χρήστο Μανδά, πληθαίνουν και οι μνηστήρες. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα του Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, η Τζένοα ήταν η τελευταία ομάδα που ζήτησε δανεικό τον Έλληνα τερματοφύλακα της Λάτσιο, ωστόσο η ομάδα της Ρώμης απάντησε ότι δεν τον παραχωρεί υπό την μορφή δανεισμού.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Γιουβέντους είναι η έτερη ομάδα της Serie A που είναι ζεστή για τον Μανδά και προτίθεται να καταθέσει πρόταση σε περίπτωση αποχώρησης του Ματία Περίν.

Αυτό που τονίζεται πάντως είναι ότι οι λατσιάλι θα ήθελαν να παραχωρήσουν τον Μανδά με κανονική μεταγραφή, ούτως ώστε τα χρήματα που θα μπουν στα ταμεία να χρησιμοποιηθούν για μεταγραφική ενίσχυση σε άλλες θέσεις.