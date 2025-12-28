Αγωνία στο Ισημερινή Γουινέα - Σουδάν: Ο τερματοφύλακας Μονγκέντ Ελνέελ κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο

Μία στιγμή αγωνίας υπήρξε στο 35ο λεπτό του αγώνα Ισημερινή Γουινέα - Σουδάν για το Copa Africa.

Ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ, κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο αλλά με την άμεση επέμβαση των ιατρικών επιτελείων των δύο ομάδων, συνήλθε και συνέχισε να αγωνίζεται, χωρίς κάποιο πρόβλημα.

Για την ακρίβεια, ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ, κατέρρευσε μόνος του στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να υπάρξει κάποια σύγκρουση ή επαφή, προκαλώντας σοκ σε όσους παρακολουθήσαν το παιχνίδι.

Ωστόσο μετά από λίγο σηκώθηκε και συνέχισε να παίζει κανονικά αφού δεν διαπιστώθηκε πως δεν έχει κάτι σοβαρό.