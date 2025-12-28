Προτεραιότητα ο στόπερ για τον ΠΑΟΚ - Τι ισχύει με Ντρκούσιτς και Μάρκοβιτς

Η μεταγραφική περίοδος έχει «ανοίξει» για τα καλά στο στρατόπεδο του Δικεφάλου, με τους ιθύνοντες της ομάδας να στρέφονται στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού.

Το όνομα του Βάνια Ντρκούσιτς βρίσκεται δεδομένα στη λίστα του Δικεφάλου. Ο Σλοβένος στόπερ είχε απασχολήσει έντονα την ομάδα και το περσινό καλοκαίρι, ωστόσο, τότε επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στη Ζενίτ. Πλέον, τα δεδομένα είναι διαφορετικά, καθώς ο έμπειρος αμυντικός βρίσκεται κοντά στην έξοδο από τον ρωσικό σύλλογο, γεγονός που επαναφέρει το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και η περίπτωση του Μάρκοβιτς, με τους «ασπρόμαυρους» να εξετάζουν όλα τα δεδομένα και να σταθμίζουν τις επιλογές τους, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πλάνου για τη θωράκιση της αμυντικής γραμμής.

Ο Σέρβος κεντρικός αμυντικός, που το συμβόλαιο του λήγει το καλοκαίρι του 2027, αγωνίζεται τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Βικτόρια Πλζεν, έχοντας παίξει μάλιστα ως βασικός στο περσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στους Τσέχους (2-2) στο γήπεδο της Τούμπας.

Είναι «προϊόν» των ακαδημιών της Παρτιζάν, ενώ στο παρελθόν έχει περάσει τόσο από τον Ολυμπιακό, όσο και από την ΑΕΛ, αγωνιζόμενος ως δανεικός από τους Πειραιώτες.