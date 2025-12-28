ΑΕΚ: Ο Μάνταλος «ανέβασε» την συγκλονιστική στιγμή που ο Μόσχος αποκαλύπτει στους συμπαίκτες του ότι δίνει μάχη με την αρρώστια (vid)

Μια από τις πιο συγκλονιστικές σκηνές στην ταινία-έπος «1968» των Μάκη Αγγελόπουλου και Τάσου Μπουλμέτη ήταν αυτή που ο Γιώργος Μόσχος αποκαλύπτει στον Γιώργο Αμερικάνο την άνιση μάχη που έδινε...

Η ΚΑΕ ΑΕΚ, τίμησε και φέτος τη μνήμη του Γιώργου Μόσχου - ο οποίος έφυγε στις 28 Δεκεμβρίου 1966, σαν σήμερα πριν 59 χρόνια παραμονή των 29ων γενεθλίων του - ανεβάζοντας το βίντεο με την συγκεκριμένη συγκλονιστική στιγμή στην οποία πρωταγωνιστεί μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του συλλόγου...

Είναι η στιγμή που ο Γιώργος Μόσχος αποκαλύπτει στον Γιώργο Αμερικάνο - στις 30 Μαρτίου 1966 στο Μιλάνο στο ημίχρονο του αγώνα με την Σλάβια Πράγας δυο χρόνια πριν το έπος του 68 - ότι είναι άρρωστος και μπαίνει στο παρκέ ενώ παλεύει με τον καρκίνο λέγοντας του: «Δεν μπορώ άλλο ρε Γιώργο… Ξέρεις πώς παίζω; Έτσι παίζω… Είναι καιρός τώρα…».

Ένα βίντεο που κοινοποίησε και ο Πέτρος Μάνταλος, που αποτελεί επίσης μια εμβληματική μορφή της σύγχρονης ιστορίας της ΑΕΚ έχοντας δεθεί όσο λίγοι με τον σύλλογο - δίνοντας ψυχή και σώμα - περνώντας και ο ίδιος τις δικές τους δύσκολες στιγμές με δυο χιαστούς. Το βίντεο αυτο λοιπόν, δεν θα μπορούσε να μην αγγίξει και τον αρχηγό της Ένωσης, ο οποίος το ανέβασε στο instagram βάζοντας μια κίτρινη καρδιά ανάμεσα σε δυο συμπαίκτες που αγκαλιάζονται.

Η συγκλονιστική ιστορία του Γιώργου Μόσχου όπως την περιγράφει η ΚΑΕ ΑΕΚ

«Δεν μπορώ άλλο ρε Γιώργο… Ξέρεις πώς παίζω; Έτσι παίζω… Είναι καιρός τώρα…»

Η σπαραξικάρδια στιγμή, που ο Γιώργος Μόσχος (τον υποδύθηκε ο Αχιλλέας Σκεύης) αποκαλύπτει στον Γιώργο Αμερικάνο (τον υποδύθηκε ο Αλέξανδρος Αμερικάνος) την καταραμένη αρρώστια, που του κατέτρωγε τα σωθικά, χαρακτηρίστηκε δικαιολογημένα από τους κριτικούς ως μία από τις συγκλονιστικότερες της Μεγάλης Οθόνης. Η ταινία-έπος «1968» των Μάκη Αγγελόπουλου και Τάσου Μπουλμέτη στην κορύφωσή της.

30 Μαρτίου 1966. Μιλάνο. Η σπουδαία ΑΕΚ μίας άλλης εποχής, πιο ρομαντικής, πιο γήινης, έχανε στο ημίχρονο 47-34, από το… πεπρωμένο της, τη Σλάβια Πράγας, στον ημιτελικό του Φάιναλ Φορ του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης. Ο «Πικκολίνο», ο λεοντόκαρδος πλέι μέικερ, αποκαμωμένος από την άνιση μάχη με τον καρκίνο, δεν τα είχε πάει καλά.

«Ρε γαμώτο… Θέλω να παίξω, αλλά δεν έχω άλλες δυνάμεις», είπε στους συμπαίκτες του στο ημίχρονο.

Και προκάλεσε σοκ. Ανατριχίλα. Η κρυφή χημειοθεραπεία στο Λονδίνο, από το οποίο άλλωστε ταξίδεψε μονάχος για να προλάβει τους αγώνες, είχε αρχίσει να τον εξαντλεί. Υπερήφανος όμως. Έκρυβε για μήνες το βάσανο. Ο γιατρός Δημήτρης (Μίμης) Γιαννακόπουλος και ο προπονητής Μίσσας Πανταζόπουλος από την ομάδα γνώριζαν μόνο. Τους είχε ξορκίσει να μην πουν τίποτε, έχοντας επιλέξει μόνος τον ανηφορικό δρόμο. Για να μη ρίξει στα Τάρταρα το φρόνημα των συμπαικτών του…

Η «επίθεση» από τον Αμερικάνο στ’ αποδυτήρια και ό,τι επακολούθησε έμελλε να μείνει στην Ιστορία. Όπως έμεινε στην Ιστορία και ο χαμός του, σαν σήμερα πριν από 54 χρόνια. Μετά την Ιταλία, ακόμα 9 μήνες αντρίκιας πάλης με το θεριό δηλαδή…

28 Δεκεμβρίου 1966. Φεύγει από τη ζωή. 29 χρονών παλικάρι…