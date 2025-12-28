Χόιλουντ: Έφυγε από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και βρίσκει δίχτυα

Μπορεί η σεζόν να είναι στο πρώτο της μισό, όμως ο παίκτης της Νάπολι έχει καταφέρει να ξεπεράσει τον περσινό εαυτό του.

Ο Χόιλουντ αποφάσισε το περασμένο καλοκαίρι να αφήσει πίσω του το Μάντσεστερ για να βρεθεί στην Ιταλία για χάρη της Νάπολι, ώστε να βρει ξανά τον εαυτό του.

Άλλωστε πριν λίγες ημέρες που η Νάπολι πήρε το Super Cup Ιταλίας ανέφερε πως ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρε στην καριέρα του.

Πράγματι, ο νεαρός παίκτης της ιταλικής ομάδας στον αγώνα της Κυριακής εναντίον της Κρεμονένζε πέτυχε δύο γκολ και με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασε τα γκολ που είχε όλη την σεζόν πέρυσι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Για την ακρίβεια με την φανέλα της Νάπολι έχει φτάσει τα 5 γκολ και δεν έχει παίξει ακόμη ούτε τους μισούς αγώνες που μέτρησε την περσινή σεζόν με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.