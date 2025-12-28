Κινδυνεύει με φυλάκιση ο Άντι Κάρολ

Ο άλλοτε σταρ των αγγλικών γηπέδων φαίνεται πως είναι σε δυσμενή θέση, αφού έχει κάνει παράβαση νόμου σε μια αρκετά σοβαρή υπόθεση.

Ο Άντι Κάρολ αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο φυλάκισης, αφού κατηγορείται ότι παραβίασε εντολή προστασίας που είχε εκδοθεί σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με την Telegraph, ο Άγγλος επιθετικός συνελήφθη τον Απρίλιο, ενώ η παράβαση φέρεται να έγινε τον Μάρτιο.Η υπόθεση αφορά παραβίαση προστατευτικής εντολής, κάτι που βάσει της βρετανικής νομοθεσίας συνιστά σοβαρό ποινικό αδίκημα και μπορεί να επιφέρει σοβαρές κυρώσεις.

Ο Κάρολ θα εμφανιστεί στο δικαστήριο Chelmsford στις 30 Δεκεμβρίου, όπου θα εξεταστεί η υπόθεση.