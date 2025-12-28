Η Σάντερλαντ προηγήθηκε, όμως η Λιντς είχε ξανά σκόρερ τον Κάλβερτ-Λιούιν και έφυγε με το 1-1 από το Stadium of Light.

Θα μπορούσε να έχει πάρει τη νίκη και να βρεθεί στην 5η θέση της Premier League η Σάντερλαντ, αν δεν υπήρχε ο Κάλβερτ-Λιούν, ο οποίος με 7 γκολ στα 6 τελευταία ματς πρωταθλήματος διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 28’ με το εκπληκτικό πλασέ του Αντίνγκρα έπειτα από σούπερ κάθετη του Τσάκα, με το ημίχρονο να φεύγει με 1-0 αφού στο 39’ ο Χιούμ έκοψε πάνω στη γραμμή το σουτ του Άαρονσον της Λιντς και στο 45+3’ ο Μπρόμπεϊ έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στο οριζόντιο των φιλοξενούμενων.

Στο ξεκίνημα της επανάληψης και το 47’ ήταν η ώρα να «χτυπήσει» ο Κάλβερτ-Λιούιν, με τον Άγγλο φορ να σκοράρει με δεξί σουτ από το κέντρο της περιοχής μετά από ασίστ του Άαρονσον και να διαμορφώνει το 1-1, που έμεινε μέχρι το φινάλε. Στην 7η θέση έπεσε ή Σάντερλαντ, στη 16η είναι η Λιντς.