Τέλος από την Νις ο Φρανκ Ες

Χώρισαν τους δρόμους τους το απόγευμα της Κυριακής (28/12) η Νις και ο Φρανκ Ες, με την απόφαση να είναι από κοινού.

Η Νις εδώ και λίγες ώρες είναι σε αναζήτηση προπονητή μετά το οριστικό «διαζύγιο» με τον Φρανκ Ες.

Σύμφωνα την «Equipe», το απόγευμα της Κυριακής (28/12) οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για την από κοινού λύση της συνεργασίας τους.

Ο 56χρονος Γάλλος τεχνικός είχε αναλάβει την ομάδα το καλοκαίρι του 2024, ωστόσο τη φετινή δεν μπόρεσε να παρουσιάσει ένα επαρκές αγωνιστικό πρόσωπο, αφού η Νις είναι στις χαμηλές θέσεις της Ligue 1.

Πρώτο φαβορί για την αντικατάσταση του είναι ο Κλοντ Πιέλ, με τον 64χρονο προπονητή να είναι εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια μακριά από τους πάγκους.