Συγκλονίζει ο Ρας: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω, χρειαζόμουν οξυγόνο και με έσωσε η σύντροφός μου»

Ο Ίαν Ρας είχε μία σοβαρή περιπέτεια υγείας πριν από δύο εβδομάδες που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή, αλλά με τη βοήθεια της συντρόφου του κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή.

Ο 64χρονος «θρύλος» της Λίβερπουλ ήρθε αντιμέτωπος με μία σοβαρή περιπέτεια που κινδύνεψε η ζωή του πριν από μερικές εβδομάδες. Ο Ίαν Ρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και για 48 ώρες έμεινε σε μονάδα εντατικής θεραπείας για να μπορέσει να σταθεί ξανά στα πόδια του υγιής.

Η επιδημία της «σούπερ-γρίπης»... σαρώνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και βρήκε και τον θρύλο της Λίβερπουλ, ο οποίος κατέρρευσε μέσα στο σπίτι του λόγω των ισχυρών συμπτωμάτων της γρίπης, αλλά αντιμετώπισε και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Στην περιπέτεια της υγείας του είχε στο πλευρό του την σύντροφο του, Κάρολ Άντονι, η οποία έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να επανέλθει ο Ρας.

Αναλυτικά όσα ανέφερε σε συνέντευξη του στη «Mirror»:

«Ήταν τρομακτικό και ειλικρινά πίστεψα ότι δεν θα τα καταφέρω. Ήμουν στο πάτωμα, λαχάνιαζα. Πίστεψα πραγματικά ότι αυτό ήταν, πάει τελείωσα. Πανικοβλήθηκα. Όταν έφτασαν οι διασώστες βρισκόμουν στο πάτωμα κάτασπρος, έμοιαζα σαν να χρειαζόμουν ανάνηψη. Ήθελα οξυγόνο για να το ξεπεράσω.

Τελικά, με έβαλαν στο ασθενοφόρο για να με μεταφέρουν στο νοσοκομείο που βρίσκεται λίγα μόλις μίλια μακριά. Έμεινα στα επείγοντα για 48 ώρες και στη συνέχεια σε γενικό θάλαμο για τρεις ημέρες, πριν μου επιτραπεί να επιστρέψω στο σπίτι.

Όσο περιμέναμε το επόμενο ασθενοφόρο, η Κάρολ με βοήθησε να τα βγάλω πέρα, λέγοντάς μου πώς να ηρεμήσω και να αναπνέω πιο εύκολα. Ήταν καταπληκτική, έμενε δίπλα στο κρεβάτι μου κάθε βράδυ, χωρίς καμία εξαίρεση.

Η Λίβερπουλ ήταν καταπληκτική και μου παρείχε την στήριξη και την αγάπη που έκαναν τα πάντα πολύ πιο εύκολα. Άλλωστε, είναι ένας σύλλογος-οικογένεια και αυτό είναι που μετράει σε τέτοιες στιγμές. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία».