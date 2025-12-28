Ο Κοντούρης στον δρόμο που χάραξαν για τον Παναθηναϊκό ο Παντελίδης και ο Τετέι!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την απόκτηση του Κοντούρη από τον Παναιτωλικό, που είναι στα πλαίσια της ελληνοποίησης με νέους παίκτες με μεταπωλητική αξία και παίζει σε μία θέση, που υπάρχει πρόβλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Μετά την απόκτηση των Τετέι και Παντελίδη ο Παναθηναϊκός έκανε και τρίτο χτύπημα από την Ελλάδα και απέκτησε από τον Παναιτωλικό τον Σωτήρη Κοντούρη από τον Παναιτωλικό.

Από την στιγμή, που άλλαξαν τα πράγματα στον Παναθηναϊκό τη φετινή σεζόν οι άνθρωποι που ήρθαν είπαν, ότι «η ομάδα δεν έχει παίκτες με μεταπωλητική αξία σε μικρή ηλικία και πρέπει να πάρει ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά». Με αυτό το σκεπτικό έγιναν οι πρώτες μεταγραφές του Τετέι και του Παντελίδη από την Κηφισιά και με αυτό το σκεπτικό έγινε η μεταγραφή του Κοντούρη. Και μεταπωλητική αξία και πέφτει ο μέσος όρος ηλικίας.

Ο 20χρονος χαφ του Παναιτωλικού είναι, ό,τι καλύτερο υπάρχει από τους Ελληνες χαφ σε καλή ηλικία σε αυτή την θέση. Στο 6 υπάρχει πρόβλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ο Κοντούρης είναι ένας παίκτης με στοιχεία, που αν τα δουλέψει και αξιοποιηθεί μπορεί να κάνει σπουδαία καριέρα. Και στο 6 και στο 8.

Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην περίπτωση των Τετέι, Παντελίδη ο Παναθηναϊκός είχε ανταγωνισμό από άλλες ομάδες, αλλά με απόλυτη μυστικότητα και τις κατάλληλες κινήσεις πήρε και τον Κοντούρη. Η παρουσία του Στέφανου Κοτσόλη αποτελεί εγγύηση, όπως έχουμε πει εδώ και καιρό και ο Παναθηναϊκός έκανε το σωστό με την απόκτηση του Κοντούρη.

Είναι ένας 20χρονος χαφ, που έχει κάνει αρκετά και απαιτητικά παιχνίδια στην Σούπερ Λίγκα συνολικά 27, αλλά και τέσσερα στο κύπελλο. Αρα δεν έρχεται τελείως άγουρος και είναι ένα παιδί με μεγάλο κίνητρο να παίξει να πετύχει και να καθιερωθεί και στην Εθνική.

Στην θέση 6 με τον Τσιριβέγια και τον Σιώπη ο Παναθηναϊκός δεν έχει άμεση ανάγκη, αλλά χρειάζεται ένα παιδί σαν τον Κοντούρη, που θα έρθει, θα προσαρμοστεί θα πάρει τα λεπτά συμμετοχής, με στόχο τα επόμενα χρόνια να καθιερωθεί. Είναι ένα παιδί, που έχει πολλά τρεξίματα, που έχει στο μυαλό του και να δημιουργήσει, αλλά εκεί θέλει δουλειά, και είναι ένας παίκτης, που παίζει αν χρειαστεί και σε άλλες θέσεις. Στα χαφ παίζει και στο 6 και στο 8. Στον Παναιτωλικό έχει παίξει δύο φορές και δεξί μπακ.

Η απόκτηση του Κοντούρη είναι στην σωστή κατεύθυνση, αλλά για να φανεί ο Κοντούρης, ο Τετέι, ο Παντελίδης ο Παναθηναϊκός πρέπει να φτιάξει ομάδα. Οι παίκτες από μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν κάτι, οι παίκτες αναδεικνύονται μέσα από το σύνολο και όσο το σύνολο δεν λειτουργεί, τόσο οι παίκτες θα παίζουν πολύ κάτω από αυτό, που μπορούν και θα αλλάζουν συνέχεια. Ο Ράφα Μπενίτεθ πρέπει πάνω σε αυτό το κομμάτι να δουλέψει και με τις μεταγραφές, που θα γίνουν και τις προπονήσεις, ώστε να παρουσιάσει έναν Παναθηναϊκό μέχρι το τέλος της σεζόν, που θα έχει ταυτότητα και θα βελτιώνεται.

Το γεγονός, φυσικά, ότι ο Παναθηναϊκός έχει φθάσει και πάλι στο σημείο, ό,τι καλύτερο θέλει από την ελληνική αγορά να το αποκτά είναι πολύ σημαντικό. Για τον Κοντούρη είχαμε διαβάσει για όλες τις μεγάλες ομάδες ότι είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον τους, αλλά ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό, που έπρεπε για να τον κάνει δικό του.

Το αντίθετο δρομολόγιο κάνει ο Μπρέγκου, ένα παιδί, που αναδείχθηκε από τις Ακαδημίες και στις λίγες ευκαιρίες, που πήρε δεν έδειξε κάτι. Αν πάει στον Παναιτωλικό και κάνει παπάδες ο Παναθηναϊκός διατηρεί το δικαίωμα να τον επαναφέρει με ένα ποσό.

Η απόκτηση του Κοντούρη δεν αλλάζει το παραμικρό στον μεταγραφικό σχεδιασμό, που περιλαμβάνει πρώτα από όλα έναν παίκτη στο 8, που θα κάνει την διαφορά, αλλά και έναν παίκτη στο 10.

*Ο Κοντούρης, που είναι 20 θα είναι βασικός σίγουρα στα ματς κυπέλλου λόγω κανονισμού, εκεί που ήταν μέχρι τώρα ο Μπρέγκου, που δεν κατάφερε να δείξει κάτι και να πείσει τους προπονητές του.

*Ο Κοντούρης έρχεται για το σήμερα, αλλά κυρίως για το αύριο. Οι μεταγραφές, που θα κάνουν διαφορά στο σήμερα και θα έρθουν τον Γενάρη είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να γίνουν πολύ προσεχτικές επιλογές. Ο Γενάρης είναι δύσκολος μήνας, για ψώνια και είναι δύσκολο, όλοι όσοι έρθουν να πετύχουν, αλλά το ποσοστό επιτυχίας θα πρέπει να είναι μεγάλο.