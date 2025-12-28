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Το απολαυστικό 𝗤&𝗔 του Ολυμπιακού με τον Μέχντι Ταρέμι (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα απολαυστικό βίντεο με το οποίο οι φίλοι της ομάδας γνώρισαν καλύτερα τον Μέχντι Ταρέμι.

Η ανάρτηση των Πειραιωτών:

 

Το απολαυστικό 𝗤&𝗔 του Ολυμπιακού με τον Μέχντι Ταρέμι (vid)