Μαρέσκα για Πάλμερ: «Η αντίδρασή του στην αλλαγή είναι κατανοητή - Προέχει η διαχείριση»

Ο Κόουλ Πάλμερ δεν πήρε και πολύ καλά την αντικατάσταση του από τον Έντσο Μαρέσκα στον αγώνα με την Άστον Βίλα.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός είχε ελάχιστες ευκαιρίες, δεν βρήκε δίχτυα και, τη στιγμή που ήταν «βαρύς» είδε τον τέταρτο διαιτητή να γράφει το νούμερο του στον πίνακα για τις αλλαγές.

Η απόφαση αυτή έφερε αρκετό εκνευρισμό του, με τον Πάλμερ να κλωτσά την μπάλα μακριά σε ένδειξη δυσαρέσκειας. Μετά το παιχνίδι, ο Έντσο Μαρέσκα σχολίασε το γεγονός και είχε απόλυτη κατανόηση για τον παίκτη του.

«Έχουμε μπροστά μας νέο παιχνίδι σε μόλις 48 ώρες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την αντίδρασή του. Ήταν καλός σήμερα και είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε ξανά στη διάθεσή μας μετά από τόσο καιρό».