ΑΕΚ: Η επάνοδος Ζίνι «κλειδί» στα σχέδια του Νίκολιτς

Η ΑΕΚ επιστρέφει στις προπονήσεις την Τρίτη (30/12) και ο Μάρκο Νίκολιτς περιμένει πως και πως να αξιολογήσει την κατάσταση των ποδοσφαιριστών που του έλειψαν το προηγούμενο διάστημα. Ένας από αυτούς, είναι ο Ζίνι που αποτελεί άκρως επιδραστική μονάδα στα σχέδια του…

Ο διεθνής επιθετικός από την Ανγκόλα, που θυμίζουμε αποφασίστηκε να μην πάει στο Copa Africa προκειμένου να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω, μετρά αντίστροφα για την επάνοδο του και αναμένεται να βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του προπονητή στο πρώτο παιχνίδι μετά την επανέναρξη, που ειναι με τον Αρη στη Θεσσαλονίκη (11/1).

Ο Ζίνι, που ταλαιπωρήθηκε αρκετά από τραυματισμούς στο πρώτο εξάμηνο της σεζόν έχοντας μόλις 610’ λεπτά συμμετοχής (10 συμ./2 γκολ/1 ασίστ) σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα ανεβάσει στροφές τις προσεχείς ημέρες και στόχος είναι να προπονείται με την ομάδα μια εβδομάδα πριν την αναμέτρηση στο Χαριλάου. Η επάνοδος του Ζίνι, δεν δίνει απλώς μια έξτρα επιλογή στην επίθεση, αλλά αποτελεί «κλειδί» στα σχέδια του Νίκολιτς.

Θυμίζουμε πως ο Σέρβος τεχνικός από το καλοκαίρι στην προετοιμασία έβλεπε στο πρόσωπο του Ζίνι έναν ποδοσφαιριστή διαφοράς. Έναν ποδοσφαιριστή, που μπορεί να γίνει άκρως επιδραστικός στο τακτικό του πλάνο. Και η αλήθεια είναι ότι όσες φορές είδαμε στο πρώτο μισό τον Ζίνι αγωνιζόμενο, βλέπαμε αυτό που περιέγραφε ο Νίκολιτς. Και το πόσο σημαντικά ήταν τα στοιχεία που έφερνε στη γραμμή κρούσης όπως η ταχύτητα, η έκρηξη και η κίνηση στο χώρο που δεν τα έδινε σε τέτοιον βαθμό κάποιος άλλος. Οι δυο τελευταίες συμμετοχές του, δε, ήταν άκρως ενδεικτικές του τι μπορεί να προσφέρει...

Ο διεθνής φορ από την Ανγκόλα έπαιξε στις 23/11 βασικός απέναντι στον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια και έκανε τη διαφορά με το γκολ που πέτυχε κρίνοντας το παιχνίδι υπέρ της ΑΕΚ, ενώ λίγες ημέρες μετά πέρασε ως αλλαγή στη Φλωρεντία και στα 23’ λεπτά που πρόλαβε να αγωνιστεί - πριν προκύψει ο τραυματισμός του - διέλυσε κυριολεκτικά την άμυνα της Φιορεντίνα! Η επάνοδος του λοιπόν αλλάζει τις ισορροπίες και ο Νίκολιτς αποκτά στη γραμμή κρούσης με το καλημέρα ένα από τα πιο βασικά του όπλα ελπίζοντας πως θα του δώσει στο δεύτερο μισό αυτά που περιμένει.

Τα δεδομένα για τις υπόλοιπες επιστροφές

Από εκεί και πέρα ο Μάρκο Νίκολιτς εν όψει επανέναρξης περιμένει κι άλλες επιστροφές. Ο Μουκουντί, που δεν αγωνίστηκε στα δυο τελευταία παιχνίδια, θα είναι πλέον στο 100% και διαθέσιμος, όπως διαθέσιμοι θα είναι και οι Πιερό - Γκατσίνοβιτς οι οποίοι - όπως είχε γίνει γνωστό - θα προπονούνται πλήρως μια εβδομάδα πριν την αναμέτρηση με τον Αρη.

Επίσης είναι σημαντικό ότι Ελίασον - Κουτέσα θα είναι πλέον απόλυτα έτοιμοι ακόμα και να ξεκινήσουν από την αρχή σε κάποιο παιχνίδι καθώς θυμίζουμε η επάνοδος τους έγινε προοδευτικά για να μπουν ομαλά μετά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν. Με βάση όλα τα παραπάνω και αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει διαθέσιμους όλους τους ποδοσφαιριστές του πλην του Ρομπέρτο Περέιρα που θυμίζουμε έχει υποστεί κάταγμα στο δεύτερο δάχτυλο του δεξιού ποδιού και θα βρίσκεται νοκ-άουτ άουτ για το προσεχές διάστημα.