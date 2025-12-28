Άρης: Έκλεισε και έρχεται ο Μπουσαΐντ

Ο Οτμάν Μπουσαΐντ είναι η πρώτη κίνηση των κιτρινόμαυρων για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο

Ο Βέλγος ποδοσφαιριστής της Αλ Νασρ, Οτμάν Μπουσαΐντ αναμένεται να είναι η πρώτη μεταγραφική κίνηση των κιτρινόμαυρων στο "παράθυρο" του Ιανουαρίου.

Αριστερός εξτρέμ, γεννηθείς στις 11 Ιανουαρίου 2000 στο Βέλγιο, με ρίζες από το Μαρόκο.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τα γήπεδα και στη Λιρς, όπου έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που έπαιξε στην 2η κατηγορία στα 17 του.

Οι ικανότητες του φάνηκαν πολύ περισσότερο όμως στην Ολλανδία, με τη φανέλα της Ουτρέχτης.

Τελευταίος σταθμός της καριέρας του η Αλ Νασρ. Το 2023 ο Μπουσαΐντ μετακόμισε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό με τις εμφανίσεις του.

Ο Άρης εξέτασε εδώ και εβδομάδες την περίπτωση του και οι συζητήσεις απέφεραν καρπούς, με τον παίκτη να τα βρίσκει σε όλα με την ομάδα της Θεσσαλονίκης και, μετά την οριστική συμφωνία, να έρχεται αύριο, Δευτέρα, στην Ελλάδα για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ώστε να υπογράψει συμβόλαιο 2.5 ετών.

O ποδοσφαιριστής θα είναι διαθέσιμος από την 1η του Γενάρη, αξίζει να σημειωθεί όμως πως την φετινή σεζόν δεν έχει ρυθμό στα πόδια του και απέχει από την αγωνιστική δράση για μήνες.