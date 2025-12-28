Βάθκεθ για Αλόνσο: «Πιστεύω ότι θα τα καταφέρει»

Στήριξη στο πρόσωπο του Τσάμπι Αλόνσο από τον Λούκας Βάθκεθ

O Λούκας Βάθκεθ κλήθηκε από την ισπανική εφημερίδα «AS» για να σχολιάσει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ρεάλ Μαδρίτης, αναφορικά με τον Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Ισπανός μίλησε για τις πιθανότητες επιτυχίας του Ισπανού προπονητή, αναφερόμενος τόσο στην αναμενόμενη κριτική, όσο και στις προσδοκίες σχετικά με το έργο του.

«Συμβαίνει πάντα, δεν είναι κάτι καινούργιο. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Νομίζω ότι θα κάνει μια σπουδαία σεζόν εφέτος και θα κάνει εξαιρετική δουλειά στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το αξίζει. Έδειξε στην Μπάγερ Λεβερκούζεν ότι είναι ένας σπουδαίος προπονητής και θα το αποδείξει και στην Ρεάλ Μαδρίτης».

