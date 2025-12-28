Φάμπρεγκας για Δουβίκα: «Έχει μεγάλα περιθώρια εξέλιξης»

Ο Σεσκ Φάμπεγκας εμπιστεύεται τον Έλληνα επιθετικό και περιμένει πολλά από τον ίδιο στο μέλλον

Στην τοποθέτηση του ο Σεσκ Φάμπρεγκας μετά την επικράτηση της Κόμο στο Λέτσε, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Τάσο Δουβίκα, με τον Ισπανό προπονητή να μιλάει τόσο για την νοοτροπία όσο και για τις προοπτικές του Έλληνα στράικερ.

Για τον Δουβίκα: «Ο Δουβίκας έχει μεγάλα περιθώρια εξέλιξης. Πρέπει να δουλέψει σαν θηρίο στα κομμάτια που χρειάζεται βελτίωση. Όλοι οι ποδοσφαιριστές δέχονται αυτά που τους λέω. Κανείς δεν διαφωνεί»

Για την βαθμολογία και τους στόχους: «Αυτό που μετράει είναι να βλέπεις μια ομάδα που εξελίσσεται και δημιουργεί αξία»