Άρης: Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη με γεμάτες τις «αποσκευές» για τον Ρέγιες

Ο Ρουμπέν Ρέγιες ταξίδεψε στην Ισπανία για τις τελικές επαφές με ποδοσφαιριστές, ώστε ο Άρης να ενισχυθεί εγκαίρως, πριν καλά - καλά βγει το έτος

Το 2025 βρίσκεται στο τέλος του, με τους κιτρινόμαυρους να έχουν χτυπητές αδυναμίες και κενά στο ρόστερ τους. Παρά τις πολλές μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού, η ομάδα της Θεσσαλονίκης εμφανίζεται γεμάτη ελλείψεις σε πολλές από τις φετινές αναμετρήσεις, σε πρωτάθλημα και κύπελλο και φωνάζει...ενίσχυση, με τον Μανόλο Χιμένεθ να έχει εδώ και καιρό έτοιμη τη λίστα του, την οποία και παρέλαβε πριν από λίγες μέρες ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Ρουμπέν Ρέγιες.

Ο Ισπανός βρέθηκε μάλιστα στην πατρίδα του από την αρχή της διακοπής του πρωταθλήματος, με στόχο τις τελικές επαφές με περιπτώσεις παικτών που απασχολούν την ομάδα, είτε αυτοί είναι πρόσωπα που "ξέμειναν" από την θερινή λίστα, είτε νέες υποθέσεις, που "ξεφύτρωσαν" εδώ και λίγες εβδομάδες.

Ο Ρέγιες αναμένεται στη Θεσσαλονίκη με γεμάτες "αποσκευές", έχοντας προχωρήσει σημαντικά σε παραπάνω από 2 deals, με τον Άρη να επιθυμεί να κλείσει νωρίς τα βασικά του κενά και να έχει στη διάθεση του Ανδαλουσιάνου προπονητή του όσο περισσότερους - ετοιμοπόλεμους γίνεται.