Η λιγότερη υπομονή με αυτόν που αξίζει περισσότερο, είναι μια λάθος εξίσωση

Κακή η εικόνα του Παναθηναϊκού στα τελευταία ματς, όμως από ποιον ποδοσφαιρικό νόμο παίρνουμε το δικαίωμα να διαμορφώνουμε άποψη για τον Μπενίτεθ; Γράφει ο Λ. Μπακολιάς.

Εν μέσω εορτών, αισθάνεσαι κάπως σαν την ηρεμία πριν την καταιγίδα. Και αγωνιστική θα είναι, αλλά κυρίως αναφερόμαστε στη μεταγραφική. Επειδή εκείνη θα καθορίσει περισσότερο το αύριο του Παναθηναϊκού, απ’ τα ίδια τα αποτελέσματα. Άλλωστε ο πραγματικός στόχος για το Τριφύλλι, χάθηκε χωρίς να διεκδικηθεί ουσιαστικά. Τώρα μιλάμε για συντήρηση και όχι στόχο εντός συνόρων.

Η ποιότητα, η προσωπικότητα, η αθλητικότητα των ποδοσφαιριστών που θα αποκτηθούν, θα καθορίσουν το αν θα βελτιωθεί κάτι από εδώ και πέρα, ή αν θα περιμένουμε πάλι κάποιο θαύμα. Αν κι εδώ που τα λέμε, χλωμό να διατηρηθεί αυτό το χάλι. Μόνο και μόνο με τις επιστροφές Πελίστρι και Κυριακόπουλου όταν με το καλό έρθει, την επιστροφή Ντέσερς και Λαφόν, την προσθήκη Τετέι, υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση.

Γενικά πάντως, ο χρόνος δεν κυλά εύκολα στο Τριφύλλι. Γιατί δεν κυλά ευχάριστα. Σα να περπατάς σε ανηφόρα ανεβαίνοντας κάποιο βουνό. Σου μοιάζουν τα 100 μέτρα με μαραθώνιο. Αυτή ακριβώς η ψυχολογία, μας κάνει να ξεχνάμε σημαντικά πράγματα. Όπως για παράδειγμα το πότε ανέλαβε τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ.

Σε περίπτωση που το ξεχάσατε, ήταν 24 Οκτωβρίου. Δύο μήνες και κάτι μέρες. Σα να λέμε τίποτα σε ποδοσφαιρικό χρόνο. Βγάζουμε το «σαν» και μένει απλά το τίποτα σε ποδοσφαιρικό χρόνο, αν αναλογιστούμε πως δεν έκανε αυτός την προετοιμασία και δεν επέλεξε αυτός το ρόστερ που είχε στη διάθεσή του ως τώρα.

Παρά τα συγκεκριμένα στοιχεία που ο καθένας γνώριζε δεν είναι κάποιο μυστικό, παρατηρείται ένα περίεργο φαινόμενο. Λες και υπάρχει μια ασυγκράτητη ώθηση προς το να κρίνουμε οριστικά τον Μπενίτεθ ως μη επιτυχημένο. Κάτι που ασφαλώς είναι τρελό με τα δεδομένα που υπάρχουν.

Στο παρελθόν υπήρχαν πολλές περισσότερες ευκαιρίες και ξεκάθαρα μεγαλύτερη υπομονή, με τεχνικούς που δεν άξιζαν. Δικαιολογημένα αυτό συνέβη και με προπονητές που αποδείχθηκε πως άξιζαν. Ποια ποδοσφαιρική λογική και ποιος ποδοσφαιρικός νόμος, είναι αυτά που μας ωθούν στο να βγάζουμε συμπεράσματα για τον Μπενίτεθ τόσο σύντομα;

Μιλάμε για τον προπονητή που αξίζει περισσότερο απ’ τον καθένα την υπομονή. Αν δεν το βλέπετε ποδοσφαιρικό αυτό, δείτε κάτι άλλο: Πώς αντιμετωπίζουν οι αντίπαλοι τον Μπενίτεθ; Θα σας πούμε εμείς αν δεν έχετε παρατηρήσει. Σχεδόν με το ζόρι, προσπαθούν να πείσουν ήδη πως ο Ισπανός κάνει μόνο λάθη. Σε τέτοιο σημείο που βλέπουμε ειρωνείες, για… ταυτότητες που πάρθηκαν, για λάθη, για βελτίωση που δεν υπάρχει.

Το εύλογο ερώτημα, είναι πώς να υπάρξει βελτίωση με δύο μήνες γεμάτους αγώνες και γεμάτους απουσίες, για μια ομάδα δομημένη λάθος από αυτούς που προϋπήρχαν και όχι απ’ τον Μπενίτεθ φυσικά. Άρα, η ώθηση προς μια συγκεκριμένη επιβολή «άποψης» - ειδικά όταν έρχεται εκτός Παναθηναϊκού – δεν μοιάζει τόσο αθώα. Γιατί λέτε να θέλουν να επιβάλουν ένα αρνητικό κλίμα για τον Μπενίτεθ;

Εύκολη η απάντηση: Αυτόν μπορούν να υπολογίζουν στον Παναθηναϊκό. Γνωρίζουν ποιος είναι και θα ήταν ιδεατό για εκείνους να απαξιωθεί τόσο σύντομα, τόσο άδικα, τόσο άσκοπα. Να ξαναμπεί ο Παναθηναϊκός σε διαδικασία γρήγορων «θυμάτων», κάνοντας διαρκώς νέες αρχές, συνεχίζοντας τις αποτυχίες.

Αν ένας αξίζει την ευκαιρία και την υπομονή, είναι ο Μπενίτεθ. Τελεία, παύλα, παράγραφος και βάλτε κι άλλα αν θέλετε. Ναι το ποδόσφαιρο που βλέπουμε δεν είναι ωραίο, όμως βρείτε μας έναν προπονητή που θα πάρει ομάδα και σε δύο μήνες θα ξεπεράσει τα δομικά της λάθη, τις ελλείψεις της, τη νοοτροπία της, τις απουσίες της και θα την μετατρέψει σε κάτι ελκυστικό.

Λαχτάρα υπάρχει. Και αγανάκτηση για όσα έχει τραβήξει αυτή η ομάδα. Χωρίς καμία αμφιβολία. Ποδοσφαιρικά όμως, ο Μπενίτεθ παίρνει δικαιωματικά το δικαίωμα να «χτίσει» ελεύθερα ένα σύνολο όπως το θέλει. Μετά, όταν είναι όντως η κατάλληλη στιγμή, ας κριθεί γι’ αυτό. Έχουν γίνει τόσα και τόσα «εγκλήματα» στον Παναθηναϊκό. Αν φτάνουμε στο σημείο να κρίνουμε τον Ισπανό μετά από δύο μήνες και με τα δεδομένα που γνωρίζουμε, συγγνώμη αλλά δεν υπάρχει προπονητής που θα πετύχει.

