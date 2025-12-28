«Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Νίνο»

Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Νίνο της Ζενίτ. Ο έμπειρος στόπερ εμφανίζεται έτοιμος να εξετάσει προτάσεις από Ελλάδα και Τουρκία, με τους «ερυθρόλευκους» και τη Γαλατασαράι να έχουν εκφράσει ενδιαφέρον.
Αυτό αναφέρει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Πάμπλο Ολιβέιρα, σε ανάρτησή του, με τον Νίνο να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από την ομάδα της Αγίας Πετρούπολης.
Ο 28χρονος άσος αγωνίζεται στη Ρωσία στις αρχές του 2024 από τη Φλουμινένσε και έκτοτε μετρά 65 συμμετοχές, με 3 γκολ και 3 ασίστ. Ωστόσο, στη Ζενίτ είναι θετικοί στο να τον παραχωρήσουν, για να απελευθερωθεί μια θέση ξένου στο ρόστερ.
O zagueiro Nino, ex-Fluminense e atualmente no #Zenit da Rússia, tem despertado o interesse do #Olympiacos, da #Grécia, e do #Galatasaray, da #Turquia.— Pablo Oliveira (@Oliveira32Pablo) December 28, 2025
Ele participou de 65 jogos, anotou três gols e concedeu três assistências. pic.twitter.com/CpzreNNZ2N