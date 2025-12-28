«Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Νίνο»

Ο Ολυμπιακός φέρεται να κινείται για την απόκτηση του Νίνο, που αγωνίζεται στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Νίνο της Ζενίτ. Ο έμπειρος στόπερ εμφανίζεται έτοιμος να εξετάσει προτάσεις από Ελλάδα και Τουρκία, με τους «ερυθρόλευκους» και τη Γαλατασαράι να έχουν εκφράσει ενδιαφέρον.

Αυτό αναφέρει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Πάμπλο Ολιβέιρα, σε ανάρτησή του, με τον Νίνο να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από την ομάδα της Αγίας Πετρούπολης.

Ο 28χρονος άσος αγωνίζεται στη Ρωσία στις αρχές του 2024 από τη Φλουμινένσε και έκτοτε μετρά 65 συμμετοχές, με 3 γκολ και 3 ασίστ. Ωστόσο, στη Ζενίτ είναι θετικοί στο να τον παραχωρήσουν, για να απελευθερωθεί μια θέση ξένου στο ρόστερ.