Η Γιουβέντους θέλει να ρίξει «βόμβα» με Τονάλι

Οι «μπιανκονέρι» ετοιμάζονται να βγουν στην αγορά για ψώνια, προκειμένου να ενισχύσουν άμεσα το ρόστερ τους.

Ζητούμενο να αποκτηθούν παίκτες που θα μπορέσουν να ανεβάσουν άμεσα το επίπεδο του συνόλου. Ένας τερματοφύλακας – σε περίπτωση αποχώρησης του Περίν – ένας εξτρέμ και ένας μέσος με επιτελικές αρετές οι βασικοί στόχοι.

Όνειρο για το χώρο του κέντρου ο Σάντρο Τονάλι, ο 26χρονος διεθνής Ιταλός που αγωνίζεται στη Νιουκάστλ από το καλοκαίρι του 2023 και για τον οποίον η “Γηραιά Κυρία” είναι διατεθειμένη να κάνει οικονομική υπέρβαση. Σύμμαχος στο “ασπρόμαυρο” εγχείρημα – όπως αναφέρουν τα Μέσα της γειτονικής χώρας – η επιθυμία του παίκτη να επιστρέψει στην Ιταλία.