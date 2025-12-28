Αρτέτα: «Το σκορ με την Μπράιτον έπρεπε να ήταν πολύ μεγαλύτερο!»

Ο προπονητής της Άρσεναλ μετά τη νίκη της ομάδας του με 2-1 επί της Μπράιτον, εξέφρασε το... παράπονό του για τις πολλές ευκαιρίες που σπατάλησαν οι ποδοσφαιριστές του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος με την εμφάνιση, ατομικά και ομαδικά. Ήμασταν κυρίαρχοι και αποτελούσαμε μεγάλη απειλή. Είμαι πραγματικά πολύ ευχαριστημένος. Όμως η διαφορά στο σκορ έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη, με βάση τις φάσεις και τις καθαρές ευκαιρίες που δημιουργήσαμε.

Δεν θα έπρεπε ποτέ να είναι 2-1. Αλλά αυτή είναι η Premier League, αυτό είναι το βήμα που πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ότι στο πρώτο τους σουτ σκόραραν και μετά ο Νταβίντ (σ.σ. Ράγια) χρειάστηκε να κάνει άλλη μία επέμβαση για να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι έχουμε πολλά προβλήματα, αλλά τα αντιμετωπίζουμε με απίστευτο τρόπο.

Χθες χάσαμε τον Τίμπερ, σήμερα χάσαμε τον Καλαφιόρι στο ζέσταμα. Ο Ντέκλαν έπρεπε να παίξει ως μπακ και είδατε την απόδοση που είχε. Αυτό είναι το πνεύμα και δείχνει πόσο πολύ το θέλουν οι παίκτες μας».