Copa Africa: Η Νιγηρία νίκησε την Τυνησία κι έγινε η δεύτερη ομάδα που προκρίθηκε στα νοκ άουτ

Η ομάδα του Έρικ Τσέλε έκανε τα εύκολα δύσκολα, παρά ταύτα, πέτυχε το 2Χ2 στον Γ’ όμιλο, επικρατώντας με 3-2 της Τυνησίας (ο Οσιμέν στο 44′ και ο Εντιντί στο 50′ έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στους Super Eagles), η οποία δεν τα παράτησε και ξαναμπήκε στο ματς στα τελευταία λεπτά.
Παρά την ήττα της, πάντως, παρέμεινε στη δεύτερη θέση του γκρουπ, μετά το 1-1 που προηγήθηκε ανάμεσα στην Ουγκάντα και στην Τανζανία. O επιθετικός του Παναθηναϊκού Σίριελ Ντέσερς, έμεινε στον πάγκο, καθώς δεν πήρε χρόνο συμμετοχής από τον προπονητή της Νιγηρίας.