Νέο δημοσίευμα για τον Γιακουμάκη: «Η Ατλέτικο Μινέιρο δίνει 6.5 εκατ. στην Κρουζ Αζούλ»

Ο γνωστός Λατίνος δημοσιογράφος, Σέζαρ Λουίς Μέρλο έκανε νέο «χτύπημα» για τον Γιώργο Γιακουμάκη, εμπλέκοντας αυτή τη φορά την Ατλέτικο Μινέιρο.

Πριν από λίγες ημέρες ο Μέρλο ενέπλεξε την Ρεάλ Οβιέδο, αναφέροντας ότι οι Ισπανοί δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τον 30χρονο επιθετικό, που αγωνίζεται με την μορφή του δανεισμού στον ΠΑΟΚ από την Κρουζ Αζούλ.

Αυτή τη φορά ο γνωστός δημοσιογράφος, αναφέρει ότι η Ατλέτικο Μινέιρο έχει καταθέσει πρόταση στην Κρουζ Αζούλ για τον Γιακουμάκη, προσφέροντας το ποσό των 6,5 εκατ. δολαρίων.

Όπως, μάλιστα σημειώνεται στο δημοσίευμα ο Γιακουμάκης στο πρώτο εξάμηνο της παρουσίας του με την φανέλα του ΠΑΟΚ σημείωσε 9 γκολ σε 20 ματς, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των Βραζιλιάνων.