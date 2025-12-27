Με δύο γκολ στο δεύτερο μέρος η Γιουβέντους έκαμψε την αντίσταση της Πίζα εκτός έδρας (0-2) και με δύο αγώνες περισσότερους μείωσε την απόσταση από το Νο1 της Serie A στον βαθμό.

Τρίτη σερί νίκη στο πρωτάθλημα και 4η στα τελευταία 5 ματς πέτυχε η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι, που αν και τα βρήκε σκούρα κόντρα στη νεοφώτιστη, Πίζα, έκανε τη δουλειά στην επανάληψη, ανέβηκε στο -1 από την πρώτη θέση και ελπίζει οι από πάνω να κάνουν γκέλες στους αγώνες που χρωστάνε. Δύο δοκάρια είχαν με το σκορ στο 0-0 οι γηπεδούχοι που έμειναν προτελευταίοι παρά την θετική εμφάνιση.

Την καλύτερη φάση στο πρώτο μέρος την είχε η Πίζα στο φινάλε όταν μετά τη σέντρα του Έμπισερ ο Μορέο με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Νωρίς στην επανάληψη η ομάδα του Αλμπέρτο Τζιλαρντίνο είχε νέο δοκάρι, αυτή τη φορά με τον Τραμονί, ενώ η Γιούβε έστειλε και εκείνη την μπάλα στο σίδερο με σουτ του Κέλι μέσα από την περιοχή. Η λύτρωση για την Γηραιά Κυρία ήρθε στο 73’ με την προβολή του Καλουλού έπειτα από συρτή σέντρα του ΜακΚένι από δεξιά, ενώ το τελικό 0-2 διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Γιλντίζ έπειτα από μαγική ντρίμπλα και πάσα του Μιρέτι στην κόντρα.