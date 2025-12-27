Πρόωρη... απόσυρση του Μάρκο Μιχόγεβιτς

Οι συχνοί τραυματισμοί «λύγισαν» τον 29χρονο Βόσνιο κεντρικό αμυντικό που θήτευσε, μεταξύ άλλων, σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ.

Εκκινώντας από τις Τρέμπινιε και Σεράγεβο της πατρίδας του, ο Μάρκο Μιχόγεβιτς αποκτήθηκε από τον «Δικέφαλο» το καλοκαίρι του 2018, όντας 22 ετών. Δόθηκε δανεικός σε ΟΦΗ και τη γερμανική Άουε, μέχρι η Γκετζεπέ να τον αγοράσει τον Σεπτέμβρη του 2020 με ένα ποσό κοντά στις 500 χιλιάδες ευρώ. Στην Τουρκία έπαιξε ως το 2023, έμεινε στο «περιθώριο» για λίγους μήνες και τον Ιανουάριο του 2024 υπέγραψε στη σερβική Ραντνίτσκι, όπου δεν μακροημέρευσε. Στην καριέρα του σημείωσε μόλις 185 συμμετοχές!

Το... λακωνικό «αντίο» του Μάρκο Μιχόγεβιτς στο ποδόσφαιρο:

«Επίσημο τέλος. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συμπαίκτες μου, ομάδες, προπονητές, προσωπικό υποστήριξης και ανθρώπους που είχα την ευκαιρία να γνωρίσω σε όλη την ποδοσφαιρική μου καριέρα».